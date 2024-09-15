27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
علماء يبتكرون جهازاً يتيح لمس الأحباب عن بُعد
Lebanon 24
15-09-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر علماء بريطانيون جهازاً يمكنه تقليد اللمس البشري، ويسمح للأشخاص الذين يعيشون عن بعد بإمساك أيديهم، ولمس مَنْ يحبون.
شرح الباحثون في "كلية لندن الجامعية" أن هذه التقنية الجديدة "تحاكي اللمس البشري بشكل طبيعي، وتوفر أحاسيس واقعية". لكنهم يبحثون حالياً عن 10 متطوعين يعانون من فقدان الإحساس لإجراء تجربة سريرية في الأشهر القليلة المقبلة لفهم المزيد عن كيفية تدهور حاسة اللمس مع مرور الوقت.
Advertisement
ويعمل الجهاز الجديد، المسمى BAMH (نظام اللمس المبتكر المستوحى بيولوجياً)، عن طريق تحفيز الخلايا العصبية التي تستجيب للمس باستخدام الاهتزازات.
أهمية الجهاز الجديد
وأكدوا أنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في العمليات الجراحية بمساعدة الروبوتات، مما يسمح للأطباء بتقييم نوع الأنسجة التي يتفاعلون معها لتحديد ما إذا كانت سرطانية.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنّ الجهاز يستخدم حالياً لفهم المزيد عن أسباب ضعف قدرة المرضى الحسيّة في أطراف أصابعهم، ما يسبب مع الوقت فقدان حاسة اللمس.
ويمكن الاستفادة من هذا الجهاز في أماكن الرعاية الصحية للكبار، حيث تستخدم كأداة تشخيصية للمرضى الذين يعانون أمراض الأعصاب والسكري فيفقدون الإحساس باللمس.
تعزيز اللمس الافتراضي
شرحت الدكتورة سارة أباد رئيسة الفريق العلمي للمهمة أن الجلد هو أحد أكبر الأعضاء الموجودة في الجسم البشري، ويوفر معلومات عن أمراض كثيرة جداً، لذلك جاء الجهاز ليدمج اللمس الافتراضي.
وذكرت "عالمة الروبوتات في قسم الهندسة الميكانيكية" في "كلية لندن الجامعية" أن أهمية اللمس برزت في ظل تفشي الوباء، وتباعد الناس عن بعضهم البعض، ولسوء الحظ لم تتوصل مكالمات الفيديو إلى الإحساس باللمس.
وقسّم العلماء التقنية إلى قسمين، الأول برنامج على الكومبيوتر أو الأجهزة اللوحية، والآخر إصبع من السيليكون متصل بجهاز بحجم حقيبة صغيرة، يحفّز 4 خلايا عصبية حسية رئيسية ومستقبلات اللمس في الجلد، ما يمنح المريض إحساساً واقعياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
Lebanon 24
مناشير إسرائيلية خطيرة فوق الجنوب.. إقرأوا ما جاء فيها!
03:35 | 2024-09-15
15/09/2024 03:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هو طليق أصالة.. عارضة أزياء سورية تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
Lebanon 24
هو طليق أصالة.. عارضة أزياء سورية تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
00:51 | 2024-09-15
15/09/2024 12:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
06:27 | 2024-09-15
15/09/2024 06:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"100 دولار مزورة" في مدينة لبنانيّة.. فيديو لسيدة تروّجها!
Lebanon 24
"100 دولار مزورة" في مدينة لبنانيّة.. فيديو لسيدة تروّجها!
00:35 | 2024-09-15
15/09/2024 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق إسرائيليّ على خبر إلقاء مناشير فوق لبنان.. هذا ما قِيلَ في تل أبيب
Lebanon 24
أوّل تعليق إسرائيليّ على خبر إلقاء مناشير فوق لبنان.. هذا ما قِيلَ في تل أبيب
05:23 | 2024-09-15
15/09/2024 05:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2024-09-15
بعد غياب 10 سنوات.. "فلابي بيرد" تعود إلى آيفون وأندرويد
12:49 | 2024-09-15
آبل تقود ثورة للتغلب على ضعف السمع
10:12 | 2024-09-15
بعد السير في الفضاء.. إليكم بالفيديو لحظة عودة كبسولة "سبيس إكس"
06:56 | 2024-09-15
قريباً.. ظاهرتان فلكيتان ستشهدهما الأرض في وقت واحد
05:00 | 2024-09-15
سبايس إكس تُطلق مهمة "بولاريس دون".. أول سير في الفضاء لرواد غير محترفين
02:00 | 2024-09-15
نموذج "Strawberry" الجديد من OpenAI يعزز تقييم الشركة إلى 150 مليار دولار
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
16/09/2024 03:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
16/09/2024 03:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
16/09/2024 03:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24