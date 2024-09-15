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تكنولوجيا وعلوم

بعد غياب 10 سنوات.. "فلابي بيرد" تعود إلى آيفون وأندرويد

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:00
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بعد أكثر من عقد على إيقافها عن العمل، تعود لعبة "فلابي بيرد" مجدداً إلى متاجر التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية.

في عام 2014، فاجأ مطور اللعبة الشهيرة "Flappy Bird" دونغ نجوين، مستخدميها بسحبها من متجر التطبيقات لنظامي آبل وأندرويد، بعدما حققت نجاحاً كاسحاً وانتشاراً هائلاً وأدرّت عشرات الآلاف من الدولارات يومياً لمطوريها.
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وأرجع مطور اللعبة سحبها وقت ازدهارها وشعبيتها إلى تحديثها وتطويرها، وإصدار نسخة أفضل منها، لكنه لم يف بوعده آنذاك.
وبعد مرور 10 سنوات، تعود اللعبة الأصلية أخيراً إلى هواتف آبل وأندرويد ومنصات أخرى، ولكن ليس من قبل مطورها الأول نجوين.
قامت مجموعة من معجبي اللعبة بتدشين مؤسسة باسم Flappy Bird Foundation، معلنة عن حصولها على حقوق الملكية للعلامة التجارية والعلامة التجارية الأخرى Piou Piou vs Cactus، التي زعم البعض أن "فلابي بيرد" كانت نسخة منها.
وتتوفر اللعبة أولاً عبر منصات الويب، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ثم لمتاجر أنظمة التشغيل iOS و Android في عام 2025.
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