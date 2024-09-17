شركة OpenAI تعلن عن نموذجها الأحدث للذكاء الاصطناعي

أعلنت OpenAI مؤخرا عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، سيوفر للمستخدمين إمكانيات مميزة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها شركة OpenAI فإن نموذج (o1) الجديد يعتبر أكثر تطورا مقارنة بنموذج (GPT-4o) الذي أعلنت عنه سابقا، كما يعتبر أكثر ذكاء بست مرّات، وصمم لمعالجة المسائل المتعلقة بمجالات البرمجة والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا.

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وأشارت الشركة إلى أن النموذج الجديد قادر على التعامل بشكل ممتاز مع المسائل المتعلقة بالأمور الفلسفية، ويستند على نهج جديد يسمى التعلم المعزَّز أو Reinforcement learning، وخلال الاختبار التأهيلي في أولمبياد الرياضيات الدولي، قام OpenAI o1 بحل 83% من المسائل بشكل صحيح، بينما حل GPT-4o نحو 13% من المسائل فقط.



وأوضحت الشركة على مواقعها الرسمية أن نموذج (o1) الجديد صمم لقضاء المزيد من الوقت في التفكير قبل الرد على استفسارات المستخدم، وباستخدام هذا النموذج، يفترض أن تصبح أدوات (OpenAI) قادرة على حل المسائل التي يتطلب حلها خطوات عديدة، مثل مسائل الرياضيات والبرمجة المعقدة. (روسيا اليوم)