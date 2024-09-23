زاك نيلسون يختبر آيفون 16 برو ماكس.. أداء مدهش وعيوب غير متوقعة

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وأول ما بدأ به نيلسون هو الكشف عن إطار التيتانيوم ومقارنته بالإصدار السابق "آيفون 15″، والذي بدا متشابها جدا.وعند فتح علبة الجهاز أكثر ما لفت انتباه نيسلون وامتعاضه هو كابل "يو إس بي" المرفق، إذ إنه يأتي من نوع "يو إس بي- سي 2" رغم أن هواتف آيفون مزودة بمنفذ نوع "يو إس بي- سي 3".وانتقل بعدها إلى زر الكاميرا الجديد على الجانب الأيمن من الهاتف، وأظهر كيف يقوم هذا الزر بالتحكم في التقريب والتبعيد عن طريق اللمس.وذكر أن زر الكاميرا حساس للضغط، ويمكن أن يستشعر الضغط الكامل والضغط الجزئي والحركات الدقيقة لأصبعك، ولكن الأمر اللافت في هذا الزر هو أنه مطلي بطبقة من الياقوت.وذكر نيسلون أن شركة آبل تستخدم الياقوت لأنه ناعم وزلق وبسبب ناقليته الحرارية.وشرح أن الناقلية الحرارية تأتي بوحدة واط/متر/كلفن، وهي في الزجاج واط واحد/متر/كلفن، في حين الناقلية الحرارية في الياقوت المستخدم في جهاز آيفون "16 برو ماكس" تبلغ 35.وبعدها انتقل نيسلون إلى مرحلة إيذاء جهاز "آيفون 16 برو ماكس" ابتداء بزر الكاميرا المغطى بالياقوت عن طريق إحداث خدوش بمستويات متفاوتة، وبهذا الاختبار تبين أن الخدوش ستظهر على الزر عند مستوى 5 و6 و7 و8 وفق "مقياس موس" على الرغم أن الياقوت النقي لا يُخدش إلا عند مستويي 8 و9.وقد فسر ذلك بسبب التصدع المجهري الناتج عن عملية القطع التي تستخدمها شركة آبل لاستخراج شكل الزر من كتلة الياقوت الكبيرة.وليزداد يقينا استخدم نيلسون جهازا متقدم الاختبار الأحجار الكريمة، وتبين له أن الزر بالكاد يسجل كحجر كريم في القراءة الرقمية مقارنة بساعة تيسوت وقطعة من الياقوت الحقيقي، وهذا محبط بعض الشيء.وبالنسبة للشاشة، بيّن نيسلون أنها مزودة بإصدار جديد من طبقة الحماية التي تعرف بـ"درع السيراميك"، وهي خليط بين الزجاج والسيراميك.وتدّعي شركة آبل أن "درع السراميك" في هواتف "آيفون 16" أقوى بنسبة 50% من الإصدار السابق، وأقوى مرتين من زجاج أي هاتف آخر.وفي اختبار الخدش فإن الشاشة تتعرض للخدش عند المستوى 6 وتتشكل خطوط عميقة عند مستوى 7.وبعد ذلك استخدم نيسلون سكين "جيري ريغ" لاختبارات الخدش على الشاشة والإطار الخارجي المصنوع من التيتانيوم لتظهر الخدوش بشكل واضح بعد صوت الصرير المزعج.وانتقل إلى الجزء الخلفي للجهاز ووجد أنه ذو ملمس ناعم وغير لامع في جميع أنحاء الزجاج الخلفي باستثناء شعار آبل ذي الملمس السلس للغاية.وأظهر أحد التغيرات في هواتف "آيفون 16" الجديدة، وهو حواف الشاشة التي تأتي أصغر قليلا من الإصدار السابق، وهذا ما يجعل الشاشة تبدو أكبر.وبالنسبة لاختبار اللهب على الشاشة فإن اللهب بالعادة يحول البكسلات إلى اللون الأبيض، ولكن في جهاز "آيفون برو ماكس 16" لم يكن هناك أي تأثير على الشاشة في هذا الاختبار.وأنهى نيلسون اختباراته عند اختبار الانحناء، وقال "حتى بعد إزالة جزء كبير من إطار التيتانيوم بالإضافة زر تحكم الكاميرا فإن "آيفون 16 برو ماكس" غير مرن نسبيا، وفي اختباره لم توجد أي شقوق أو صرير أو انحناءات في الهاتف، وهذا أفضل بكثير من هاتف آيفون 15 السابق". (الجزيرة)