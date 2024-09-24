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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تعلن نهاية عصر "Windows".. مستقبل حواسيبها مع نظام "HarmonyOS" الجديد

Lebanon 24
24-09-2024 | 23:00
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أعلنت شركة هواوي الصينية، أن أجهزة الحاسوب التي تنتجها حالياً، ستكون آخر الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Windows التابع لشركة مايكروسوفت، وستعمل الأجهزة المقرر إنتاجها مستقبلاً بنظام التشغيل الخاص بالشركة HarmonyOS.
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وقال رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في الشركة يو تشنج دونج، في مقابلة أُجريت، الجمعة، وانتشر مقطع منها على شبكة ويبو الصينية، إن النسخة القادمة من نظام HarmonyOS، طورتها الشركة بالكامل، موضحاً أنها تتميز بنواة جديدة كلياً بُنيت دون الاعتماد على نظام Linux، ولن تكون قادرة على تشغيل تطبيقات Android.

وتروّج هواوي لنظامها على أنه يوفر أداءً فائقاً وأماناً معززاً.

وترى شركة Canalys للأبحاث أنه في حال تخلّت هواوي بالفعل عن Windows، فلن يكون ذلك بمثابة ضربة قوية لشركة مايكروسوفت، لأن هواوي تمتلك نحو 10% فقط من سوق الحواسيب في الصين الذي يبلغ حجمه نحو 40 مليون جهاز سنوياً، بينما تسيطر شركة Lenovo على سوق الحواسيب في الصين بحصة تبلغ 38%، فيما تمتلك HP نحو 10% من السوق.

وعلى الرغم من أنه ليس من الوارد أن تعتمد شركتا Lenovo و HP نظام هواوي في الوقت الحالي، إلا أن هذا الوضع ربما يتغير في حال زاد الشعور الوطني، أو اتجهت بكين بشكل متزايد نحو تفضيل التكنولوجيا المحلية.

لكن حتى الآن، يفتقر نظام HarmonyOS إلى دعم من قبل العديد من شركات البرمجيات الكبرى، خاصة مطوري الألعاب.


كان أحد الحسابات المهتمة بالتكنولوجيا على منصة "إكس" سلط الضوء، في يوليو، على نظام تشغيل حواسيب هواوي بنظام هارموني، عبر شرح بالصور من موقع الشركة الصينية.

ويتضمن نظام التشغيل ظهور عناصر مميزة في واجهة الاستخدام، مثل الشريط المشابه في نظام تشغيل ماك، وعدد من الأدوات التفاعلية، وتتميز الواجهات ببساطة التصميم، وتعرض في الزاوية العليا اليمنى شريط الحالة الذي يظهر المعلومات الأساسية مثل الوقت، ومستوى البطارية، واتصال الشبكة، ومستوى الصوت، وطريقة الإدخال من ماوس، ولوحة المفاتيح.

ويعرض الشريط، الموجود أسفل منتصف الشاشة، مجموعة من التطبيقات التي يداوم المستخدم على الاعتماد اليومي عليها، وتطبيقات النظام الرئيسية، ما يشير إلى تجربة مستخدم أبسط وأكثر سهولة مقارنةً بنظام windows. (الشرق) 
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