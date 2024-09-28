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تكنولوجيا وعلوم

انسحاب أبل من محادثات تمويل OpenAI.. ما السبب وراء القرار؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 23:00
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انسحبت شركة أبل، الجمعة، من محادثات للمشاركة في جولة تمويل لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة OpenAI من المتوقع أن تجمع نحو 6.5 مليار دولار، حسبما ذكرت "صحيفة وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن شركة التكنولوجيا العملاقة أبل انسحبت في الآونة الأخيرة من المحادثات الخاصة بالجولة التي من المقرر إغلاقها خلال الأيام المقبلة.
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وأضافت "وول ستريت جورنال" أن شركات أخرى منها "مايكروسوفت" و"إنفيديا" تشارك في المحادثات، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تستثمر "مايكروسوفت" نحو مليار دولار، بعدما ضخت 13 مليار دولار في الشركة.

وذكرت الصحيفة للمرة الأولى، في آب الماضي، أن شركة أبل كانت في المحادثات كجزء من جهود OpenAI الجديدة لجمع الأموال، والتي يمكن أن تقدر قيمة مالكة التطبيق الشهير ChatGPT بأكثر من 100 مليار دولار.

وOpenAI تأسست في 2015 كمنظمة بحثية غير ربحية بهدف بناء ذكاء اصطناعي آمن ومفيد للإنسانية، وأنشأت ذراعاً غير هادفة للربح في 2019 من أجل المساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين اجتذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات الخارجية من "مايكروسوفت" وغيرها من الشركات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت "بلومبرغ" أن OpenAI تجري محادثات لجمع 6.5 مليار دولار من المستثمرين بتقييم 150 مليار دولار، والتقييم الجديد، وهو الرقم الذي لا يشير إلى قيمة الأموال التي تم جمعها، أعلى بكثير من التقييم البالغ 86 مليار دولار من بيع الأسهم الذي أجرته الشركة في وقت سابق من هذا العام، ويعزز مكانتها كواحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في العالم.

يشار إلى أن سام ألتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أعلن في اجتماع داخلي مع فريق الشركة، أن هيكل الشركة الحالي، الذي يعتمد على هيكل غير ربحي معقد، سيشهد تغييرات جذرية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في وقت ما من العام المقبل. (الشرق) 
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