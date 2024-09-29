26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
6
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
كيفية تنزيل الموسيقى من سبوتيفاي
Lebanon 24
29-09-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
امسك بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي وقم بتشغيل تطبيق Spotify، وقبل أن تبدأ تأكد من ضبط تفضيلات التنزيل حسب رغبتك، وفقًا لحالة بيانات الهاتف المحمول لديك، إذا كنت لا تريد استخدام بيانات الهاتف المحمول على جهازك، فقم بإيقاف تشغيلها أولاً.
Advertisement
الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات، جودة الصوت، وانتقل لأسفل إلى التنزيل.
الخطوة 2: يمكنك هنا تحديد جودة الصوت للملفات التي تقوم بتنزيلها، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، وإذا كنت تنوي التنزيل عبر شبكة Wi-Fi فقط، فلا تتردد في ضبط الجودة على " عالية جدًا" للحصول على أفضل تشغيل.
الخطوة 3: إذا كنت تنوي تشغيل خيار التنزيل باستخدام شبكة خلوية هنا، فيمكنك اختيار تنزيل بجودة أقل لتوفير البيانات، وإذا لم يكن استهلاك البيانات يشكل مشكلة، فاختر جودة أعلى مع إيقاف تشغيل هذا الزر، لن تتمكن من تنزيل أي شيء ما لم تكن متصلاً بشبكة Wi-Fi.
الخطوة 4: التنزيل بسيط للغاية ، ما عليك سوى البحث عن قائمة التشغيل أو الألبوم أو البودكاست الذي تريد تنزيله أو تصفحه، يمكن تنزيله من أي مكان قسم Made For، أو قوائم التشغيل الموجودة التي أنشأتها، أو Daily Mixes، أو الألبومات الكاملة، أو حلقات البودكاست، أو أي شيء آخر (باستثناء الأغاني الفردية).
الخطوة 5: بمجرد تحديد الملف، كل ما عليك فعله الآن هو الضغط على أيقونة السهم لأسفل وسيبدأ التنزيل، سيؤدي القيام بذلك أيضًا إلى إضافته إلى مكتبتك ( سيتم ملء أيقونة القلب بجوار الملف).
الخطوة 6: ستعرف أن التنزيل اكتمل ونجح عندما تعرض جميع المسارات سهمًا لأسفل باللون الأخضر بجوارها.
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة سوريّة شهيرة نعت نصرالله... وهكذا علّقت نادين الراسي على كلامها
Lebanon 24
ممثلة سوريّة شهيرة نعت نصرالله... وهكذا علّقت نادين الراسي على كلامها
08:08 | 2024-09-29
29/09/2024 08:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إنتشال جثة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.. وهذا ما كشفه مصدران عن سبب الوفاة
Lebanon 24
بالفيديو إنتشال جثة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.. وهذا ما كشفه مصدران عن سبب الوفاة
07:06 | 2024-09-29
29/09/2024 07:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لنعش نصرالله داخل مستشفى.. "شهيد على طريق القدس"!
Lebanon 24
صورة لنعش نصرالله داخل مستشفى.. "شهيد على طريق القدس"!
00:20 | 2024-09-29
29/09/2024 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"جاسوس".. من الذي استهدف نصرالله؟
Lebanon 24
"جاسوس".. من الذي استهدف نصرالله؟
15:01 | 2024-09-29
29/09/2024 03:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا اغتالت إسرائيل السيد نصرالله.. تفاصيل جديدة!
Lebanon 24
هكذا اغتالت إسرائيل السيد نصرالله.. تفاصيل جديدة!
00:50 | 2024-09-29
29/09/2024 12:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:18 | 2024-09-29
أبل تواجه دعاوى قضائية.. اليكم السبب
08:00 | 2024-09-29
10 خطوات هامة.. كيف تستخدم هاتفك الذكي بشكل صحي؟
06:30 | 2024-09-29
جديد Samsung Galaxy S25 Ultra.. إليكم ما تم الكشف عنه
05:47 | 2024-09-29
لينافس سامسونغ.. استعراض هاتف "Xiaomi Mix Flip" القابل للطي
23:00 | 2024-09-28
انسحاب أبل من محادثات تمويل OpenAI.. ما السبب وراء القرار؟
10:24 | 2024-09-28
أبل تنسحب من محادثات تمويل جولة "أوبن إيه.آي" التي تستهدف جمع 6.5 مليار دولار
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
30/09/2024 01:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
30/09/2024 01:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
30/09/2024 01:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24