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تكنولوجيا وعلوم

كيفية تنزيل الموسيقى من سبوتيفاي

Lebanon 24
29-09-2024 | 10:00
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امسك بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي وقم بتشغيل تطبيق Spotify، وقبل أن تبدأ تأكد من ضبط تفضيلات التنزيل حسب رغبتك، وفقًا لحالة بيانات الهاتف المحمول لديك، إذا كنت لا تريد استخدام بيانات الهاتف المحمول على جهازك، فقم بإيقاف تشغيلها أولاً.
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الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات، جودة الصوت، وانتقل لأسفل إلى التنزيل.
الخطوة 2: يمكنك هنا تحديد جودة الصوت للملفات التي تقوم بتنزيلها، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، وإذا كنت تنوي التنزيل عبر شبكة Wi-Fi فقط، فلا تتردد في ضبط الجودة على " عالية جدًا" للحصول على أفضل تشغيل.
الخطوة 3: إذا كنت تنوي تشغيل خيار التنزيل باستخدام شبكة خلوية هنا، فيمكنك اختيار تنزيل بجودة أقل لتوفير البيانات، وإذا لم يكن استهلاك البيانات يشكل مشكلة، فاختر جودة أعلى مع إيقاف تشغيل هذا الزر، لن تتمكن من تنزيل أي شيء ما لم تكن متصلاً بشبكة Wi-Fi.
الخطوة 4: التنزيل بسيط للغاية ، ما عليك سوى البحث عن قائمة التشغيل أو الألبوم أو البودكاست الذي تريد تنزيله أو تصفحه، يمكن تنزيله من أي مكان قسم Made For، أو قوائم التشغيل الموجودة التي أنشأتها، أو Daily Mixes، أو الألبومات الكاملة، أو حلقات البودكاست، أو أي شيء آخر (باستثناء الأغاني الفردية).
الخطوة  5: بمجرد تحديد الملف، كل ما عليك فعله الآن هو الضغط على أيقونة السهم لأسفل وسيبدأ التنزيل، سيؤدي القيام بذلك أيضًا إلى إضافته إلى مكتبتك ( سيتم ملء أيقونة القلب بجوار الملف).
الخطوة 6: ستعرف أن التنزيل اكتمل ونجح عندما تعرض جميع المسارات سهمًا لأسفل باللون الأخضر بجوارها. 
المصدر: اليوم السابع
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