موت الشمس بعد مليار عام.. ماذا عن الأرض؟ بحث جديد يعطي لمحة مُخيفة

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تمكن علماء الفلك من اكتشاف كوكب بعيد يشبه الأرض، وقد رأوا أن هذا الاكتشاف قد يوفر لمحة مرعبة عن كيف يُمكن أن يبدو عليه كوكب الأرض بعد مليارات السنين من الآن.فقد وجدوا إمكانية أن يكون هذا الكوكب صالحا للسكن، خصوصا وأنه يدور حول نجم مشابه لكيفية دوران الأرض حول الشمس، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن دورية Nature Astronomy.ولكن تعرض نجمه المضيف لموت عنيف في مرحلة ما، تسبب في انفصال الكوكب الخارجي وانجرافه إلى الفضاء، وفق التقرير.موت الشمس بعد مليار عاموأشارت بعض الدراسات إلى أن شمسنا ستبدأ عملية موتها في غضون مليار عام تقريبًا.وعندما يحين هذا الوقت، قد يواجه كوكب الأرض مصيرا مشابها لهذا الكوكب المكتشف حديثًا.ويقع الكوكب الجديد ونجمه المضيف بالقرب من الانتفاخ المركزي لمجرة درب التبانة على بعد حوالي 4000 سنة ضوئية من كوكب الأرض، أي ما يعادل حوالي 51 كوادريليون كيلومتر.ما تم رصده لأول مرة في عام 2020، لكن فريقا من علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا ألقى مؤخرا نظرة أخرى على هذا النظام الكوكبي باستخدام تلسكوب كيك الذي يبلغ قطره 10 أمتار في هاواي.وحددت دراستهم أن هذا الكوكب بحجم الأرض يدور حول نجم قزم أبيض، أو النواة الكثيفة الساخنة لنجم مات.وأضافت أنه قبل موت النجم، ربما كان هذا النظام الكوكبي يشبه إلى حد كبير الأرض التي تدور حول الشمس.وليس من المستحيل أن يكون هذا الكوكب قد دعم الحياة منذ مليارات السنين.لكن اليوم، يوجد هذا الكوكب الصخري القاحل خارج المنطقة الصالحة للسكنى للقزم الأبيض - المنطقة المحيطة بالنجم القادر على دعم الحياة.على ان تستمر شمسنا في النهاية بنفس عملية الموت هذه، لكننا لن نكون على قيد الحياة لنراها.وتشير الدراسات إلى أن نجمنا لديه مليار سنة أخرى متبقية في عمره.لكن موت الشمس سيؤدي في النهاية إلى تبخر محيطات الأرض ومضاعفة نصف قطر مدارها، ولن يحدث هذا إلا إذا لم يبتلع توسع الشمس كوكبنا بالكامل أولاً.مرحلة العملاق الأحمرومع دخول الشمس مرحلة العملاق الأحمر - المرحلة النهائية قبل الموت - فإنها سوف تنتفخ مثل البالون، فتبتلع وتحرق عطارد والزهرة.وفي الوقت نفسه، فإن كتلتها المتقلصة سوف تتسبب في توسيع مدارات الكواكب الباقية - مثل الأرض، ربما.أما عن انتفاخ الشمس، فمن شأنه أن يمنح الأرض فرصة ضئيلة للبقاء. ولكن من الممكن أن يبتلع كوكب الأرض إلى جانب عطارد والزهرة خلال مرحلة العملاق الأحمر للشمس.بدوره، أفاد الباحث الرئيسي كيمينغ تشانغ، وهو زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، في بيان، أنه لا يوجد حاليا إجماع حول ما إذا كانت الأرض يمكن أن تتجنب ابتلاعها بواسطة الشمس العملاقة الحمراء.وأضاف أنه على أي حال، لن يكون كوكب الأرض صالحًا للسكن إلا لمدة مليار عام أخرى تقريبًا، وعند هذه النقطة سوف تتبخر محيطات الأرض بسبب تأثير الاحتباس الحراري الجامح - قبل وقت طويل من خطر ابتلاع العملاق الأحمر. (العربية)