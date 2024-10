تسريبات جديدة لهواتف iPhone 17 Pro

Advertisement

تكهنات عديدة بشأن التصميم الجديد لهاتف iPhone 17 Pro، فمن المتوقع أن يأتي بتغيير جديد في التصميم، ليجمع بين زر الحركة والتحكم في الصوت.مواصفات هاتف iPhone 17 Proوعلى الرغم من أنه لم يمضِ سوى أيام قليلة منذ أن أطلقت شركة أبل، أحدث سلسلة من الهواتف الذكية، سلسلة iPhone 16، والتي جاءت مزودة بزر التحكم في الكاميرا الجديد كواحد من التعزيزات الرئيسية للتصميم، حيث يوفر الزر وصولاً سريعًا إلى كل من الكاميرا وإعداداتها، في ضوء توسع هواتف الايفون في استخدامات الذكاء الاصطناعي المدمج التي تستفيد من ميزة الذكاء البصري الجديدة باستخدام الكاميرا لتحسين جودة الصور.تعرف على تصميم زر الحركة في iPhone 17 Proوتستعد أبل، إلى تطوير طراز iPhone 17 Pro التالي بزر جديد يدمج وظائف كل من زر الحركة والتحكم في مستوى الصوت، وقد جاءت هذه الميزة وهي زر الحركة في طرازات iPhone 15 Pro، واخذت في التطور في سلسلة iPhone 16 أيضًا، ليحل زر الحركة في iPhone محل مفتاح كتم الصوت التقليدي ويوفر اختصارات قابلة للتخصيص لمهام مختلفة.و يتيح هذا الزر الوصول السريع بلمسة واحدة إلى الوظائف المستخدمة بشكل متكرر، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال تبسيط المهام، بفضل مرونته، حيث يعمل زر الحركة كأداة شخصية تلبي التفضيلات والاحتياجات الفردية.ويعد هذا الاختيار التصميمي عمليًا أيضًا، خاصة إذا قامت ابل بتوسيع زر الحركة عبر جميع طرز iPhone 17 الأربعة،وسيحتاج iPhone 17 Air، المتوقع أن يكون أنحف كثيرًا، إلى متانة محسنة، خاصة لمنع الانحناء، وسيؤدي تقليل عدد فتحات الأزرار في الإطار المعدني النحيف إلى جعل الجهاز أقوى من الناحية الهيكلية، مما يقلل من نقاط الضعف ويحسن مقاومته للتلف العرضي، من خلال دمج عدد أقل من الأزرار المادية.كيف سيكون التصميم الجديد لسلسلة iPhone 17؟من المتوقع أن تأتي طرازات iPhone 17، مزودة بتقنية ProMotion، والتي تعني في الأساس شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز،وقد كانت هذه الميزة مخصصة سابقًا لطرازات Pro، ومن المفترض انها ستصل إلى الطرازات القياسية أيضًا لتوفير تجربة تمرير وتشغيل فيديو أكثر سلاسة.في العام المقبل، من المتوقع أيضًا أن تقدم Apple طرازًا جديدًا، والذي سيُطلق عليه اسم "iPhone 17 Air"، ليأتي بتصميم أنحف وسيحتوي أيضًا على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومن المتوقع أن يكون الجهاز بديلاً لسلسلة Plus، لذا قد لا نرى طراز iPhone 17 Plus العام المقبل.و قد يكون iPhone 16 Plus هو آخر طراز Plus من Apple، ما لم تقرر الشركة تغيير قرارها بناءً على الطلب على مبيعات الإصدار الحالي. (اليوم السابع)