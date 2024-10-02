جوجل تدعم الناشرين المصريين.. الأرباح تُدفع بالجنيه المصري بدءًا من 2025!

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واستيقظ صناع محتوى، ومسؤولو نشر بالمواقع الإلكترونية في مصر، الأربعاء، على تنويه، تلقوه عبر البريد الإلكتروني، يخبرهم بأن أرباحهم عبر منصات الربح الخاصة بها AdSense، وAdMob سيحصلون عليها بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأميركي.وأشارت الشركة، في رسالتها الإلكترونية لصناع المحتوى، بأن القرار سيدخل حيز التفعيل بحلول 1 أيار 2025.وفي تصريحات إلى "الشرق"، أكد متحدث باسم جوجل أن الشركة تعمل نحو إجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم، ضمن استراتيجية ونهج عالمي.وقال: "نحن نعي أهمية توفير وقتٍ كافٍ للتحضير، ولتنظيم الشؤون المالية، ولهذا السبب شاركنا هذه التغييرات مع مجتمعنا قبل ستة أشهر من التنفيذ".وأكدت جوجل علي استمرار دعمها لصناع المحتوى والناشرين في مصر.وأضاف المتحدث نفسه: "نقوم حالياً بإجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم، إذ يتم تطبيقها حالياً في تشيلي، وإندونيسيا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، وجنوب إفريقيا، والسويد، وتركيا، والإمارات، مع خطط للتوسع في المزيد من البلدان في عام 2025".سيتلقى المعلنون، وصناع المحتوى على YouTube في مصر، ضمن شبكة إعلانات Google، أو برنامج شركاء YouTube مدفوعاتهم بالجنيه المصري اعتباراً من أيار 2025.ولن تتغير قيمة ما تدفعه جوجل لصناع المحتوى والناشرين، لكن التغيير الوحيد سيتمثل في اعتماد الدفع بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأميركي.وأكد متحدث جوجل أن دعم الشركة مستمر لصناع المحتوى والناشرين في مصر، من خلال برامج بناء القدرات لصناع المحتوى، مثل برنامج "بطلة"، أو دعم الناشرين والمعلنين.وأظهرت دراسة، أجرتها شركة Public First، أن Google ساهمت بنحو 11.2 مليار جنيه مصري في الاقتصاد المصري في عام 2021.وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة قنوات YouTube في مصر التي تحقق إيرادات تبلغ مليون جنيه مصري، أو أكثر، بنسبة تزيد عن 50% على أساس سنوي في عام 2023. (الشرق)