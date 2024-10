مايكروسوفت تطلق ثورة الذكاء الاصطناعي.. ميزات جديدة لمستخدمي Windows 11

Advertisement

وفي تدوينة رسمية، قالت الشركة إن حواسيب +Copilot، والتي كشفت عنها في أيار الماضي، بالتعاون مع كبار مصنعي الحواسيب مثل إتش بي، وديل، ولينوفو، وسامسونج، ستقدم لمستخدميها تجربة فريدة، مع حزمة المزايا الجديدة، والتي ستبدأ في الوصول خلال الأشهر المقبلة.استعرضت الشركة مجموعة المزايا القادمة، بداية من أكتوبر الجاري، وكان في مقدمتها ميزة Recall، والتي تحتفظ بنسخة من جميع واجهات الاستخدام التي يتفاعل معها المستخدم خلال جلساته على حاسوبه الشخصي من نوع "كوبايلوت بلس- +Copilot"، والتي كانت الشركة قد كشفت عنها في أيار، وأثارت جدلاً واسعاً.تعرف على آخر أخبار شركة مايكروسوفت، والانتقادات الموجهة للميزة الجديدة التي أطلقتها لحفظ بيانات، ونشاط المستخدمين تحت مسمى Recall.وأضافت مايكروسوفت إجراءات لجعل هذه الميزة أكثر أماناً وخصوصية؛ فعلى عكس حالتها عند إطلاقها، تتطلب ميزة Recall من المستخدم تفعيلها، فهي لا تعمل بشكل تلقائي، وعندما يقوم بذلك، سيحتاج إلى بصمة وجهه Windows Hello لتأمين الوصول للبيانات التي تخزنها تلك الميزة.وإلى جانب ذلك، ستقوم الميزة بتمويه جميع البيانات الحساسة التي يتم التقاطها في الصور عبر ميزة Recall، مثل بيانات البطاقات الائتمانية، والبيانات الشخصية، مثل كلمات المرور، والبيانات الشخصية التي تكشف هوية المستخدم.الميزة الجديدة ستبدأ تجريبياً في الوصول إلى حواسيب "كوبايلوت بلس- +Copilot"، العاملة بمعالجات كوالكوم إكس، في أكتوبر، على أن تصل بحلول نوفمبر إلى حواسيب "كوبايلوت" العاملة بمعالجات إنتل وAMD.أضافت مايكروسوفت أيضاً ميزة تسمح للمستخدم بإنجاز المزيد بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع أي محتوى يظهر على شاشة حاسوبه، وذلك من خلال ميزة Click to Do، والتي تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي على حواسيب "كوبايلوت بلس- +Copilot" لتحليل ما يظهر على شاشة الحاسوب من صور ونصوص، وتسمح للمستخدم بالتفاعل معها بشكل أسرع وأذكى.كل ما يتطلبه الأمر للاستفادة من ميزة Click to Do، هو الضغط على زر كوبايلوت من لوحة مفاتيح حواسيب "كوبايلوت بلس- +Copilot"، مع الضغط على المحتوى المطلوب التفاعل معه بمؤشر الماوس، فتظهر أمام المستخدم الخيارات المتاحة.على سبيل المثال، عند تصفح المستخدم بعض صوره، يمكنه الاستمتاع بميزة Visual Search with Bing والتي تتيح له البحث عن محتوى الصورة داخل محرك بحث "مايكروسوفت بينج" على "إيدج"، وكذلك يسهل تحرير الصور عبر تمويه الخلفية، وحذف عناصر معينة منها داخل تطبيق الصور Photos، أو يمكن كذلك حذف الخلفية بشكل كامل داخل تطبيق الرسام Paint.مع النصوص، يمكن للمستخدم إعادة صياغتها، أو تلخيصها، أو تفسيرها، مع إتاحة إمكانية عرضها داخل محرر نصوص يختاره المستخدم، مثل تطبيق NotePad، أو مايكروسوفت وورد، وكذلك التفاعل مع أشكال النصوص المميزة بأوامر سريعة، مثل التفاعل مع عناوين البريد الإلكتروني، بتسهيل إرسال رسالة إلكترونية بشكل مباشر، أو فتح موقع إلكتروني عبر التفاعل مع رابط له.وأخيراً، أجرت مايكروسوفت تحديثاً جذرياً على ميزة البحث على Windows، في خطوة انتظرها مستخدمو الحواسيب الشخصية طويلاً، فقد كشفت الشركة عن إمكانية البحث عن أي ملف، أو صورة أو أي ملف، سواء كان مخزناً محلياً على ذاكرة الحاسوب، أو في الكلاود على متن خدمة "وان درايف" (OneDrive) للتخزين السحابي، وذلك بمجرد كتابة أي كلمات حول محتوى الملف من مستندات نصية، أو صور، أو غيرها، دون الحاجة لتذكر اسم الملف نفسه.الميزة الجديدة تعمل أيضاً دون الحاجة إلى الإنترنت، في حالة البحث عن الملفات المخزنة محلياً على حاسوب المستخدم، وذلك بفضل وحدة المعالجة العصبية المزوّدة بقدرة فائقة على إنجاز أكثر من 40 تريليون عملية في الثانية الواحدة.ستصل القدرات البحثية الجديدة إلى المستخدمين داخل مساحة "مستكشف الملفات File Explorer" أولًا، ثم تبدأ في الوصول إلى مربع البحث داخل شريط المهام في ويندوز، وكذلك إعدادات الحواسيب خلال الأشهر المقبلة.بين التحديثات الجديدة أيضاً، سيحصل مستخدمو Windows 11 على متن حواسيب "كوبايلوت بلس- +Copilot" على إمكانيات متطورة لتحرير صورهم، مع الحفاظ على جودتها العالية، أو تحسين جودتها بشكل فائق.يتيح التحديث الجديد للمستخدمين إمكانية تحسين جودة صورهم القديمة، دون القلق من أن تكون مموهة، أو بجودة متواضعة، وذلك ينطبق أيضاً على تحسين جودة الصور غير واضحة المعالم.وداخل تطبيق الصور Photos على Windows، سيتمكن المستخدم من تحسين دقة عرض الصور حتى 8 أضعاف، بحيث تصل جودتها إلى 4K، وذلك بفضل وحدة المعالجة العصبية المميزة داخل معالجات إنتل، وAMD، وكوالكوم التي تشغل حواسيب "كوبايلوت بلس- +Copilot"كما حصل برنامج الرسام Paint على مزايا جديدة مثل إضافة Generative Fill، وحذف العناصر Generative Erase من الصور بالذكاء الاصطناعي.مع الميزتين الجديدتين، سيتمكن المستخدم من جعل الصور نابضة بالابتكار، وخالية من أي تشويش، فيمكن للمستخدم حذف أي عنصر من الصور لا يرغب في ظهوره، مع الحفاظ على الملامح العامة للصور دون إتلافها، وكذلك يمكنه إضافة عناصر تعزز من الابتكار داخلها، وكل ذلك بأوامر نصية بسيطة، مع تحديد المساحة المرغوب في التعديل عليها.تعرف على أحدث أجهزة مايكروسوفت، وآخر تطورات منافسة الشركة مع أبل في سوق الحواسيب الشخصية، وانعكاس ذلك على التنافس المحتدم على معالجات إنتل وكوالكوم.وتعد حواسيب "كوبايلوت بلس- +Copilot" بطاقة مايكروسوفت للدخول بنظام تشغيلها Windows إلى عصر الذكاء الاصطناعي، بحيث تتيح تجربة قادرة على جذب المستخدمين، وتتمكن من منافسة ريادة أبل الطويلة في سوق الحواسيب عبر أجهزة ماك بوك. (الشرق)