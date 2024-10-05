"ميتا" تطلق "موفي جن".. أداة جديدة لتحويل النصوص والصور إلى مقاطع فيديو

Advertisement

وباتت Movie Gen نموذج توليد الصور الثالث لمجموعة "ميتا"، بعد نموذج أول في تموز2022، وثانٍ في تشرين الثاني 2023.لم تتم إتاحة أي من الواجهات الثلاث للعامة، إذ تخضع للاختبار في هذه المرحلة من قبل صانعي محتوى ومخرجين يقوّمون Movie Gen ويساعدون في تحسين البرنامج. ولم تعلن "ميتا" موعد طرح Movie Gen .وبالإضافة إلى مقاطع الفيديو التوضيحية، نشرت المجموعة الجمعة وثيقة بحثية تتضمن توصيفاً للنموذج الجديد.يذكر أن نماذج اللغة هي برامج تعتمد على قواعد بيانات ضخمة، ما يسمح لها بإنشاء محتوى، من نص أو صورة أو فيديو أو صوت أو رمز معلوماتية، استجابةً لطلب تمت صياغته باللغة اليومية.بإمكان Movie Gen إنتاج مقطع فيديو بناءً على طلب مكتوب، وأيضاً من صورة. كما يوفر وظائف تحرير لمقاطع فيديو موجودة.يتيح النموذج أيضاً إضافة مقطع صوتي إلى الفيديو، وفقاً للمبدأ نفسه القائم على الطلبات باللغة اليومية.وفي مقطع قصير نُشر على موقع "ميتا"، يكفي التلفظ بجملة واحدة لتعديل فيديو عبر إضافة مشاهد لسيارة رباعية الدفع في الصحراء مع صوت محرك هادر ونغمة غيتار.وألمحت "ميتا" إلى أن نسخة Movie Gen قد تصبح متاحة للاستخدام يوماً ما عبر شبكتي إنستغرام وفيسبوك، أو حتى من خلال رسائل واتساب.وليست "ميتا" أول مشغل للذكاء الاصطناعي يطوّر نموذجاً لإنشاء الفيديو.وفي هذا الإطار، يتيح برنامج "رانواي" Runway من شركة "رانواي إيه آي" Runway AI الناشئة، من خلال طلب مكتوب، إنشاء لقطة مدتها بضع ثوانٍ، أو تحويل سلسلة من الصور الثابتة إلى فيديو قصير، أو إعادة تشكيل تسلسل موجود لتحويله.وفي فبراير، أطلقت "أوبن إيه آي" OpenAI أيضاً نسختها المسماة "سورا" Sora، بينما تعمل غوغل على نموذج يُسمّى "لوميير" Lumiere.وتقول "ميتا" إن Movie Gen "يتفوق على نماذج القطاع المماثلة عند تقييم إنتاجها من جانب البشر". (الشرق)