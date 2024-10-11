ميتـا توسع آفاقها.. مساعدها الذكي يصل إلى 21 دولة عربية!

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وخلال الأسابيع المقبلة، سيصل مساعد ميتا الذكي إلى مجموعة من الدول منها: السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، والعراق، والأردن، وليبيا، والمغرب، والسودان، وتونس، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، بحسب بيان رسمي.واستعدادا لتلك الخطوة، فإن MetaAl سيدعم العمل بلغات جديدة منها العربية والفيتنامية والإندونيسية والتايلاندية، كما وصل مساعد ميتا حديثاً إلى البرازيل، وبوليفيا، وجواتيمالا، وباراجواي، والفلبين، وبريطانيا.تعرف على مزايا جديدة تتيحها شركة ميتا بهدف تطوير تجربة مستخدمي فيسبوك، وماسنجر، وإنستجرام، وواتساب، وخاصة في نشر المحتوى، والتواصل مع الآخرين، وتحرير الصور.أطلقت شركة ميتا مساعدها الذكي، العام الماضي، ليتيح لمستخدميه الحصول على المعلومات، والبحث، وإنشاء الصور، وتحريرها، وكذلك إنشاء النصوص وتحريرها داخل المنشورات والتعليقات على فيسبوك وإنستجرام، وكذلك المساعدة في تبادل الرسائل النصية، والصور داخل واتساب، وماسنجر.كما يتوفر Meta Al في صورة موقع ويب مستقل.في ايلول، دعمت ميتا مساعدها بقدرات متطورة، إذ بات يعمل حالياً بعائلة نماذج ميتا الجديدة للذكاء الاصطناعي LlaMa 3.2، المزوَّدة بقدرات رائدة على فهم مختلف أشكال المحتوى، فأصبح قادراً على التفاعل صوتياً مع المستخدم، ليجاري جيميناي لايف من جوجل، وميزة Advanced Voice Mode من ChatGPT، إلى جانب مزايا فهم وتحليل الصور وما يراه بشكل مباشر عبر كاميرا هاتف المستخدم.زوَّدت ميتا أيضاً مساعدها الذكي بإمكانية فهم أجزاء وتفاصيل الصور بشكل أفضل، ففي حال كانت هناك صورة لشخص يرتدي ثيابه كاملة، فإن مساعد ميتا سيفهم جميع القطع التي يرتديها الشخص في الصورة، ما يساعد المستخدم على تحرير الصورة من خلال أوامر مثل: "اجعل قميص الشخص في الصورة أحمر اللون".ومن شأن هذه الأداة، مساعدة المستخدمين، بشكل كبير، في تحرير الصور التي يلتقطونها بأنفسهم، أو يقومون بتحميلها من الإنترنت، ما يفتح مجالاً واسعاً للإبداع والابتكار في إضافة لمسة شخصية ذكية مميزة على الصور الشخصية، أو إنشاء محتوى إبداعي بسهولة.في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة ميتا عن مجموعة من المزايا الجديدة لفيسبوك وماسنجر، من شأنها تعزيز تفاعل المستخدمين مع مجتمعهم في نطاقهم الجغرافي.وبعض هذه المزايا الجديدة ما زالت في طور التجربة، إذ يختبرها العملاق الأميركي على مستوى فئة محدودة من المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأميركية.ومن أبرز هذه المزايا تبويب تجريبي جديد داخل فيسبوك يحمل اسم Local، يسمح بجمع محتوى متنوع من أنحاء الشبكة الاجتماعية، من داخل مجموعات الدردشة Groups، والفعاليات Events، وكذلك متجر فيسبوك Marketplace، بحيث يكون هذا المحتوى قادماً من مصادر محلية بجوار منطقة إقامة المستخدم. (الشرق)