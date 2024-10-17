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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطرح Android 15 الجديد في هواتفها الذكية

Lebanon 24
17-10-2024 | 03:00
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أعلنت غوغل أنها بدأت بطرح نظام Android 15 الجديد في هواتف Pixel الذكية.

وأشارت غوغل على صفحاتها الرسمية إلى أن النسخة الكاملة من نظام Android 15 بدأت بالوصول إلى هواتفها الذكية اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري، وسيحصل المستخدمون على هذا التحديث تدريجيا في مختلف أنحاء العالم.
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ومع التحديث الجديد سيحصل مستخدمو أجهزة Pixel على العديد من الميزات الجديدة، بما فيها ميزات الأمان التي لم تتوفر في نسخ Android 15 beta، منها ما يعمل مع الذكاء الاصطناعي، كما سيصل هذا التحديث أيضا إلى ساعات Pixel Watch للمشتركين في خدمات Features Drop.

وأجهزة غوغل الذكية التي ستحصل على التحديث الجديد هي: Pixel 9 Pro Fold، وPixel 9 Pro XL، وPixel 9 Pro، وPixel 9، وPixel 8a، وPixel 8 Pro، وPixel Fold، و Pixel Tablet، وPixel 7a، وPixel 7 Pro، وPixel 7، وPixel 6a، وPixel 6 Pro، وPixel 6.
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