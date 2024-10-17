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تكنولوجيا وعلوم

شركة "Sitronics Space" الروسية تستكشف استخدام الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية

Lebanon 24
17-10-2024 | 05:31
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أعلنت شركة Sitronics Space الروسية الخاصة أنها تدرس إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية.

وحول الموضوع قال مدير قسم المنتجات والخدمات في الشركة، يوري إيلين:"يدرس المهندسون في شركتنا إمكانية استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية، ويمكن أن تساعد هذه التقنيات الأقمار في اختيار الصور التي ستلتقطها بشكل مستقل، أي أن الأقمار مثلا سترفض تلقائيا الصور التي تحوي على سحب أو عيوب، كما ستمكن هذه التقنيات الأقمار من اكتشاف الأجسام الأرضية بشكل مستقل أيضا، وهذا سيسرع عملية الحصول على البيانات من الأقمار.
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وأضاف:"هذه التقنيات ستمكننا من الاستفادة من الأقمار الصناعية بشكل أفضل، فمعها لن يحصل المستخدم على كم كبير من البيانات التي تحتاج إلى المعالجة، بل سيحصل على إجابات لأسئلته وعلى المعلومات الضرورية له، إذ سيعطيه القمر الصناعي إحداثيات ومعلومات عن تسرّب معين للنفط على سبيل المثال... بشكل عام، فإن تطوير وتطبيق هذه التقنيات سيساعد صناعة الفضاء الروسية بأن تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيزيد من قيمة بيانات الاستشعار عن بعد بالنسبة للاقتصاد الروسي. أعتقد أنه من المهم زيادة عدد الأقمار الاصطناعية الروسية لاستشعار الأرض عن بعد، والتي تساهم في تطويرها الشركات الخاصة".

وأشار إيلين إلى أن اللغات البرمجية الكبيرة (LLM) للذكاء الاصطناعي ستساعد في تشكيل نهج جديد في مجال صناعات الفضاء، وبمساعدتها يمكن الحصول على المعلومات الضرورية دون مهارات خاصة في العمل مع بيانات الاستشعار عن بعد. (روسيا اليوم) 
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