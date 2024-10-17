27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
شركة "Sitronics Space" الروسية تستكشف استخدام الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية
Lebanon 24
17-10-2024
|
05:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة Sitronics Space الروسية الخاصة أنها تدرس إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية.
وحول الموضوع قال مدير قسم المنتجات والخدمات في الشركة، يوري إيلين:"يدرس المهندسون في شركتنا إمكانية استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأقمار الصناعية، ويمكن أن تساعد هذه التقنيات الأقمار في اختيار الصور التي ستلتقطها بشكل مستقل، أي أن الأقمار مثلا سترفض تلقائيا الصور التي تحوي على سحب أو عيوب، كما ستمكن هذه التقنيات الأقمار من اكتشاف الأجسام الأرضية بشكل مستقل أيضا، وهذا سيسرع عملية الحصول على البيانات من الأقمار.
Advertisement
وأضاف:"هذه التقنيات ستمكننا من الاستفادة من الأقمار الصناعية بشكل أفضل، فمعها لن يحصل المستخدم على كم كبير من البيانات التي تحتاج إلى المعالجة، بل سيحصل على إجابات لأسئلته وعلى المعلومات الضرورية له، إذ سيعطيه القمر الصناعي إحداثيات ومعلومات عن تسرّب معين للنفط على سبيل المثال... بشكل عام، فإن تطوير وتطبيق هذه التقنيات سيساعد صناعة الفضاء الروسية بأن تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيزيد من قيمة بيانات الاستشعار عن بعد بالنسبة للاقتصاد الروسي. أعتقد أنه من المهم زيادة عدد الأقمار الاصطناعية الروسية لاستشعار الأرض عن بعد، والتي تساهم في تطويرها الشركات الخاصة".
وأشار إيلين إلى أن اللغات البرمجية الكبيرة (LLM) للذكاء الاصطناعي ستساعد في تشكيل نهج جديد في مجال صناعات الفضاء، وبمساعدتها يمكن الحصول على المعلومات الضرورية دون مهارات خاصة في العمل مع بيانات الاستشعار عن بعد. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"هيك بتدعم بلدا؟" نادين نسيب نجيم تتعرّض لهجوم عنيف.. رقصت احتفالا بانفصالها عن خطيبها! (فيديو)
Lebanon 24
"هيك بتدعم بلدا؟" نادين نسيب نجيم تتعرّض لهجوم عنيف.. رقصت احتفالا بانفصالها عن خطيبها! (فيديو)
02:55 | 2024-10-17
17/10/2024 02:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله اغتيال نصرالله بإيران.. تقريرٌ لافت
Lebanon 24
هذا ما فعله اغتيال نصرالله بإيران.. تقريرٌ لافت
12:00 | 2024-10-16
16/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
06:00 | 2024-10-17
17/10/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طُلب من إسرائيل بشأن لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث
Lebanon 24
ماذا طُلب من إسرائيل بشأن لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يتحدّث
14:53 | 2024-10-16
16/10/2024 02:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
07:54 | 2024-10-17
17/10/2024 07:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:09 | 2024-10-17
الإمارات تعزز سباقات "الفورمولا 1" عبر الابتكار في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع "جي 42"
05:48 | 2024-10-17
روبوتات ذكية.. جامعة روسية تكشف عن تقنيات جديدة في علم اللمس
03:00 | 2024-10-17
غوغل تطرح Android 15 الجديد في هواتفها الذكية
00:19 | 2024-10-17
غوغل تطلق تجربة تسوق مخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي
23:00 | 2024-10-16
بريسايت تطلق منصّة داتا هب
16:00 | 2024-10-16
انستغرام يطرح ميزة جديدة لمستخدميه.. ما هي؟
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
17/10/2024 17:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
17/10/2024 17:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
17/10/2024 17:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24