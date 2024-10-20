"احمِ هاتفك في لحظة".. غوغل تطلق ميزات لحماية معلوماتك من السرقة!

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ومع سرقة أكثر من 200 هاتف ذكي يوميا، فإن الحاجة إلى ميزات حماية ضد السرقة في الهواتف أصبحت أكبر من أي وقت مضى.ومن هذا المنطلق، أعلنت غوغل عن 3 ميزات جديدة للحماية من السرقة ستمنع اللصوص من الوصول إلى معلوماتك الخاصة. بحسب موقع "ذا صن".والميزة الأولى هي "التأمين لاكتشاف السرقة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعمل عندما يستشعر الجهاز تغيرا سريعا في حركات هاتفك، مما يشير إلى أنه خُطف من قبل شخص ما، وهنا سيُقفل الجهاز تلقائيا. وهذا يعني أنه إذا هرب أحد اللصوص بهاتفك، فلن يتمكن من الوصول إلى معلوماتك الخاصة.والميزة الثانية هي "قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت"، إذا قطع اللص هاتفك عن الإنترنت، مما يجعله "غير متصل"، فإن نظام الأندرويد سيكون قادرا على اكتشاف أن شيئا مشبوها قد حدث، خاصة إذا كانت هناك محاولات فاشلة في فتح الجهاز. وهنا سيقوم النظام بقفل هاتفك بشكل تلقائي.والميزة الثالثة والأخيرة هي "قفل الجهاز عن بعد" وهي بمثابة طوق نجاة إذا كان هاتفك قد فُقد بالفعل. فإذا لم تجد هاتفك وتعتقد أنه سُرق فيمكنك قفله بسرعة.ويمكنك الوصول إلى هذه الميزة عن طريق خدمة "العثور على هاتفي" من غوغل، وبعد ذلك ما عليك سوى إدخال رقم هاتفك لبدء الاستخدام.وضع باعتبارك أن هناك شرطين أساسيين لتعمل الميزة، وهما أن يكون إعداد القفل عن بعد مُفعل في جهازك، والآخر أن يكون جهازك متصلا بالإنترنت، ولكن إذا كان الجهاز غير متصل، فسيتم قفله تلقائيا بمجرد اتصاله بالإنترنت.وعلى الرغم من أن ميزة "العثور على هاتفي" تتيح لك بالفعل قفل الهاتف المفقود، فإن الأشخاص ينسون أحيانا كلمات المرور الخاصة بهم في حالة الذعر.وستتوفر هذه الميزات الثلاث لأنظمة أندرويد 10 والأعلى في وقت لاحق من هذا العام، وذلك من خلال تحديث خدمات "غوغل بلاي".ويأتي هذا الإجراء من غوغل بعد أن كشفت وزارة الداخلية البريطانية أن معدلات السرقة الإجمالية من الأشخاص قد ارتفعت بنسبة تزيد عن الثلث.وقالت وزيرة الشرطة ديانا جونسون إن الحكومة عازمة على القيام بكل ما هو ضروري لحماية الأشخاص الذين يحق لهم السير في الشوارع دون تهديد السرقة. (الجزيرة)