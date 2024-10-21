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تكنولوجيا وعلوم
فيديو تشويقي لهاتف "Honor Magic7 Pro".. هذا ما سيقدّمه
Lebanon 24
21-10-2024
|
10:48
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ستكشف شركة Honor يوم الأربعاء المقبل عن الإصدار الرئيسي الجديد من برنامج Android، MagicOS 9.0. وفي الأسبوع المقبل ، ستكشف الشركة أيضًا عن أول الهواتف الرائدة التي تستخدم هذا البرنامج، سلسلة Honor Magic7.
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وقد قدمت الشركة أيضًا لمحة سريعة عن أحد الهواتف، وهو Honor Magic7 Pro، على الأرجح.وأظهر الفيديو شطل الكاميرا المميز الذي رأيناه أيضًا في Magic6، ولكن الآن بأربع عدسات بدلاً من ثلاث.
يُطلق على هذا اللون اسم "Moon Shadow Gray" وهو مستوحى من فيلم الخيال العلمي الأول "رحلة إلى القمر" .
ما لا يظهره لك الفيديو هو الواجهة الأمامية، يمكنك رؤيتها (بشكل تخطيطي) في دليل المستخدم بدلاً من ذلك. مثل Magic6 Pro، سيحتوي Magic7 Pro على ثقب على شكل حبة دواء مع مستشعر 3D ToF للتعرف الآمن على الوجه.
ستوفر الكاميرا الخلفية تقريب بصري 6x وتقريب هجين يصل إلى 100x. وكما يظهر الرسم التخطيطي، تحتوي الوحدة العلوية اليسرى على عدسة مربعة نموذجية لوحدات المنظار.
ويُظهر دليل المستخدم أيضًا موقع المفاتيح الجانبية، ومنفذ USB-C (الذي يتعامل أيضًا مع سماعات الرأس السلكية، ولا يوجد مقبس 3.5 ملم) ودرج nano-SIM المزدوج (لا توجد فتحة microSD). (9to5toys)
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