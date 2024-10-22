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تكنولوجيا وعلوم
"تسلا" و"وارنر براذرز" في مأزق بسبب الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟
Lebanon 24
22-10-2024
|
16:23
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ادعت شركة "ألكون إنترتينمنت" المنتجة لأفلام وأعمال تلفزيونية أمس الاثنين، على شركتي "تسلا" و "وارنر براذرز ديسكفري"، بسبب مزاعم استخدامهما صوراً مرتبطة بفيلم "بليد رانر 2049" للترويج لسيارة تسلا ذاتية القيادة الجديدة.
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وزعمت الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ألكون في ولاية كاليفورنيا، انتهاك قانون حقوق الطبع والنشر الأميركي، واتهمت تسلا بالتضليل للتلويح بوجود علاقة بين ألكون وشركة صناعة السيارات الكهربائية المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.
وجاء في الدعوى القضائية "يتعين على أي علامة تجارية واعية تفكر في إقامة أي شراكة مع تسلا أن تأخذ في الاعتبار سلوك ماسك المبالغ فيه الذي يتحول أحياناً إلى خطاب كراهية".
ولم ترد شركتا تسلا ووارنر براذرز حتى الآن على طلبات للتعليق.
وكانت وارنر براذرز هي الموزع لفيلم شركة ألكون "بليد رانر 2049" الذي فاز بجائزتي أوسكار عام 2018، وقام ببطولته رايان جوسلينغ، وهاريسون فورد وكان تكملة مرتقبة للفيلم الكلاسيكي "بليد رانر" في 1982.
وقالت ألكون إنها رفضت طلباً من وارنر براذرز لاستخدام صور من الشركة خاصة باحتفال الكشف عن السيارة الذي تم بثه مباشرة عبر الإنترنت في العاشر من تشرين الأول.
المصدر: ae24
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