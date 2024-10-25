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تكنولوجيا وعلوم

سيدة تتهم روبوت دردشة بدفع ابنها إلى الانتحار

Lebanon 24
25-10-2024 | 10:06
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اتهمت سيدة أميركية روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي بدفع ابنها إلى الانتحار بعد أن أصبح "مهووساً به".

وبحسب صحيفة "الغارديان"، فقد رفعت ميغان غارسيا دعوى مدنية ضد شركة Character.ai، المطورة لروبوت الدردشة الذي كان يستخدمه نجلها سيويل سيتزر (14 عاماً)، في محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا، أمس (الأربعاء)، متهمة إياها بـ"الإهمال والقتل الخطأ لابنها والقيام بممارسات تجارية خادعة".
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وتوفي سيتزر في أورلاندو بولاية فلوريدا في شباط الماضي. وفي الأشهر التي سبقت وفاته، استخدم سيتزر روبوت الدردشة ليلاً ونهاراً، وفقاً لغارسيا.

وقالت الأم: "كان سيتزر مفتوناً بالروبوت وأطلق عليه لقب دينيريس تارغيريان - شخصية في مسلسل (صراع العروش Game of Thrones) - وقد كان يرسل رسائل نصية إلى الروبوت عشرات المرات يومياً من هاتفه ويقضي ساعات بمفرده في غرفته يتحدث معه".

وأكملت: "لقد كان ابني يعاني من الاكتئاب، وقد سأله الروبوت في وقت ما عما إذا كان قد وضع خطة لقتل نفسه، واعترف سيتزر بأنه فعل ذلك لكنه لا يعرف ما إذا كانت الخطة ستنجح أو عما إذا كانت ستسبب له ألماً كبيراً، وحينها أخبره الروبوت بأن هذا ليس سبباً لعدم المضي قدماً في الخطة".

وأضافت غارسيا في بيان صحافي: "لقد أساء روبوت الدردشة الخطير إلى ابني واستغله، وتلاعب به حتى أنهى حياته".

وتابعت: "لقد دمرت هذه المأساة عائلتنا، لكنني أتحدث علناً في هذا الأمر لتحذير العائلات من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخادعة والمسببة للإدمان وأطالب بمساءلة (Character.AI) ومؤسسيها و(غوغل) في هذا الشأن".

ونفت "Character.AI" ما جاء في الدعوى. وقالت في تغريدة: "نحن حزينون بسبب الخسارة المأساوية لأحد مستخدمينا ونريد أن نعرب عن أعمق تعازينا للعائلة. بوصفنا شركة، نأخذ سلامة مستخدمينا على محمل الجد". (الشرق الاوسط)
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