Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إنفيديا تتجاوز أبل وتصبح الأعلى قيمة في العالم.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-10-2024 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1268858-638655663306563420.png
Doc-P-1268858-638655663306563420.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أزاحت شركة إنفيديا NVIDIA الأميركية، مواطنتها أبل، الجمعة، عن عرش الشركة الأعلى قيمة في العالم بعد صعود قياسي لسهمها مدعوماً بطلب متزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالحوسبة الفائقة.
Advertisement

وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن بأن القيمة السوقية لشركة إنفيديا وصلت إلى 3.53 تريليون دولار لفترة وجيزة، في حين كانت قيمة أبل 3.52 تريليون.

وصعد سهم الشركة في أحدث التداولات 2.2% لتصل قيمتها السوقية إلى 3.52 تريليون دولار، بينما ارتفع سهم أبل 0.9% ما يجعل قيمتها السوقية 3.54 تريليون دولار.

وصارت إنفيديا لفترة وجيزة في يونيو الماضي، الشركة الأعلى قيمة في العالم، قبل أن تتفوق عليها مايكروسوفت، وأبل.

وظلت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الثلاث متقاربة لعدة أشهر، إذ بلغت القيمة السوقية لمايكروسوفت 3.20 تريليون دولار.

وقفز سهم إنفيديا بنحو 18% منذ بداية أكتوبر، وسط سلسلة مكاسب بعد أن أعلنت شركة Open AI مطورة نموذج Chat GPT عن جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار.

وارتفعت أسهم إنفيديا وشركات أشباه الموصلات الأخرى، الجمعة، بعد أن أعلنت شركة تخزين البيانات "ويسترن ديجيتال" عن أرباح فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، ما عزز التفاؤل بشأن الطلب على مراكز البيانات.

وقال مدير الاستثمار لدى شركة "إيه. جيه بِل"، روس مولد: "تُدخل المزيد من الشركات الآن الذكاء الاصطناعي في مهامها اليومية وسيظل الطلب قوياً على رقائق إنفيديا".

وأضاف: "إنها أوضاع جيدة بالتأكيد، وما دمنا بعيدين عن ركود اقتصادي كبير في الولايات المتحدة فهناك شعور بأن الشركات ستستمر في الاستثمار بقوة في قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر ظروفاً مواتية لشركة إنفيديا".

وسجلت أسهم إنفيديا أعلى مستوى لها على الإطلاق، الثلاثاء، بعد أن واصلت مسيرة صعود، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت شركة "تي. إس. إم. سي"، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق بموجب عقود، عن قفزة 54% في الأرباح الفصلية متجاوزة التوقعات، بفضل الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تواجه شركة أبل تراجعاً في الطلب على هواتفها الذكية، وانخفضت مبيعات آيفون في الصين 0.3% في الربع الثالث، في حين قفزت مبيعات هواتف هواوي المنافسة 42%.

ومع استعداد أبل للإعلان عن نتائجها الفصلية، الخميس، يتوقع المحللون ارتفاع إيراداتها 5.55% على أساس سنوي إلى 94.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، أما إنفيديا، فيتوقع المحللون نمو إيراداتها بنحو 82% إلى 32.9 مليار دولار.

ولإنفيديا وأبل ومايكروسوفت تأثير كبير على أسهم قطاع التكنولوجيا، وكذلك على سوق الأسهم الأميركية بصورة عامة، إذ تمثل الشركات الثلاث نحو 20% من وزن المؤشر ستاندرد اند بورز 500. (الشرق) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2024-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:17 | 2024-10-26
04:00 | 2024-10-26
03:00 | 2024-10-26
01:00 | 2024-10-26
23:00 | 2024-10-25
16:00 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24