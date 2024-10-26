إنفيديا تتجاوز أبل وتصبح الأعلى قيمة في العالم.. ما السبب؟

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وأفادت بيانات مجموعة بورصات لندن بأن القيمة السوقية لشركة إنفيديا وصلت إلى 3.53 تريليون دولار لفترة وجيزة، في حين كانت قيمة أبل 3.52 تريليون.وصعد سهم الشركة في أحدث التداولات 2.2% لتصل قيمتها السوقية إلى 3.52 تريليون دولار، بينما ارتفع سهم أبل 0.9% ما يجعل قيمتها السوقية 3.54 تريليون دولار.وصارت إنفيديا لفترة وجيزة في يونيو الماضي، الشركة الأعلى قيمة في العالم، قبل أن تتفوق عليها مايكروسوفت، وأبل.وظلت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الثلاث متقاربة لعدة أشهر، إذ بلغت القيمة السوقية لمايكروسوفت 3.20 تريليون دولار.وقفز سهم إنفيديا بنحو 18% منذ بداية أكتوبر، وسط سلسلة مكاسب بعد أن أعلنت شركة Open AI مطورة نموذج Chat GPT عن جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار.وارتفعت أسهم إنفيديا وشركات أشباه الموصلات الأخرى، الجمعة، بعد أن أعلنت شركة تخزين البيانات "ويسترن ديجيتال" عن أرباح فصلية تجاوزت تقديرات المحللين، ما عزز التفاؤل بشأن الطلب على مراكز البيانات.وقال مدير الاستثمار لدى شركة "إيه. جيه بِل"، روس مولد: "تُدخل المزيد من الشركات الآن الذكاء الاصطناعي في مهامها اليومية وسيظل الطلب قوياً على رقائق إنفيديا".وأضاف: "إنها أوضاع جيدة بالتأكيد، وما دمنا بعيدين عن ركود اقتصادي كبير في الولايات المتحدة فهناك شعور بأن الشركات ستستمر في الاستثمار بقوة في قدرات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر ظروفاً مواتية لشركة إنفيديا".وسجلت أسهم إنفيديا أعلى مستوى لها على الإطلاق، الثلاثاء، بعد أن واصلت مسيرة صعود، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت شركة "تي. إس. إم. سي"، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق بموجب عقود، عن قفزة 54% في الأرباح الفصلية متجاوزة التوقعات، بفضل الطلب المتزايد على الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.وفي الوقت نفسه، تواجه شركة أبل تراجعاً في الطلب على هواتفها الذكية، وانخفضت مبيعات آيفون في الصين 0.3% في الربع الثالث، في حين قفزت مبيعات هواتف هواوي المنافسة 42%.ومع استعداد أبل للإعلان عن نتائجها الفصلية، الخميس، يتوقع المحللون ارتفاع إيراداتها 5.55% على أساس سنوي إلى 94.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، أما إنفيديا، فيتوقع المحللون نمو إيراداتها بنحو 82% إلى 32.9 مليار دولار.ولإنفيديا وأبل ومايكروسوفت تأثير كبير على أسهم قطاع التكنولوجيا، وكذلك على سوق الأسهم الأميركية بصورة عامة، إذ تمثل الشركات الثلاث نحو 20% من وزن المؤشر ستاندرد اند بورز 500. (الشرق)