ميزة جديدة مهمة من "واتسآب".. ما هي؟

يختبر واتسآب ميزة اسم المستخدم الجديدة التي تسمح بالتواصل مع الآخرين، بدون مشاركة أرقام هواتفهم.



وستعمل الميزة الجديدة الشبيهة بإنستغرام على تعزيز خصوصية المستخدم حيث لن يضطر إلى مشاركة رقمه الشخصي.

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وقدم واتساب منذ أيام ميزة تتيح اختيار كيفية ومكان تخزين جهات الإتصال الجديدة.



ميزة اسم المستخدم وستعمل الميزة الجديدة الشبيهة بإنستغرام على تعزيز خصوصية المستخدم حيث لن يضطر إلى مشاركة رقمه الشخصي.وقدم واتساب منذ أيام ميزة تتيح اختيار كيفية ومكان تخزين جهات الإتصال الجديدة.

وتم رصد الميزة الجديدة لأول مرة قبل بضعة أيام على الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، ويبدو أن المنصة المملوكة لشركة "ميتا" تطرح الآن الميزة الجديدة لمستخدمي الإصدار التجريبي على iOS أيضًا.



ويمكن الوصول إلى خيار تعيين اسم مستخدم واتساب من صفحة ملف تعريف التطبيق.



ويبدو أن حقل اسم المستخدم سيقبل مجموعة من الأحرف الأبجدية الرقمية جنبًا إلى جنب مع بعض الأحرف الخاصة. ومع ذلك، يجب أن يكون كل اسم مستخدم على المنصة فريدًا.



وتشير التقارير أيضًا إلى أن واتساب سيسمح للأفراد والشركات باختيار اسم المستخدم الذي يفضلونه.



وعلى غرار محادثات واتساب العادية، فإن المحادثات التي بدأت باستخدام أسماء المستخدمين ستكون مشفرة من البداية إلى النهاية.



مكان تخزين جهات الاتصال

وكان واتساب قد أعلن رسميًا منذ أيام عن طرح ميزة خصوصية جديدة لجميع المستخدمين تتيح لهم اختيار كيفية ومكان تخزين جهات الاتصال الخاصة بهم عبر أجهزة متعددة.



وبمساعدة الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين إما الاحتفاظ بجهات الاتصال مخزنة داخل واتساب أو مزامنتها مع دفتر عناوين هواتفهم، مما يمنحهم سيطرة أفضل على إدارة جهات الاتصال.



ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة لتطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة "ميتا" من خلال الخيار المتاح ضمن إعدادات واتساب والنقر على الخصوصية ومن ثم جهات الاتصال وتحديد جهات اتصال واتساب.



وتتيح الميزة الجديدة أيضًا للمستخدمين إضافة جهات الاتصال الخاصة بهم وتحريرها عبر أجهزتهم المرتبطة.



وأحد أكثر جوانب هذا التحديث فائدة هو ما يسمى "مزامنة جهة اتصال مع الهاتف" الذي يظهر عندما يضيف المستخدمون جهة اتصال جديدة.



ويتيح ذلك للمستخدمين تحديد ما إذا كانوا يريدون مزامنة جهة اتصال معينة مع دفتر عناوين هواتفهم أو الاحتفاظ بها مخزنة في واتساب فقط.



وإذا اختار المستخدمون الاحتفاظ بجهات اتصال معينة حصريًا داخل واتساب، فلن تظهر جهات الاتصال المختارة في قائمة جهات الاتصال العامة للهاتف. (إرم نيوز)