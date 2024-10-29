"أبل" تكشف النقاب عن "آي ماك" جديد بمعالج "إم 4"

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أعلنت «أبل» اليوم عن جهاز «آي ماك» الجديد، الذي يتضمن شريحة «إم 4» و«ذكاء أبل - Apple Intelligence»، وبتصميم نحيف، مشيرة إلى أن شريحة «M4»، جعلت «آي ماك» أسرع بأكثر «1.7x» في إنجاز مهام الإنتاجية اليومية، وأسرع حتى «2.1x» في إنجاز المهام الأكثر تطلباً مثل تعديل الصور والألعاب مقارنةً بجهاز «آي ماك» بشريحة «M1.1».وقالت «أبل» إنه بفضل المحرك العصبي في شريحة «M4»، يكون «آي ماك» أفضل كومبيوتر كامل متكامل في العالم ليتولى مهام الذكاء الاصطناعي، حسب وصفها، وهو مصمم حول «ذكاء أبل - Apple Intelligence»، نظام الذكاء الشخصي الذي يرتقي بطريقة عمل المستخدمين وتواصلهم وتعبيرهم عن أنفسهم، من دون المساومة على حماية خصوصيتهم.ويتوفر جهاز «آي ماك» الجديد بمجموعة ألوان جديدة رائعة وشاشة «ريتنا 4.5K» مقاس 24 بوصة التي تقدم خيار الزجاج المعالج بتكنولوجيا النانو الجديد.ويتميز جهاز «آي ماك» بكاميرا «12MP Center Stage» جديدة مع ميزة العرض الرأسي، ودعم حتى 4 منافذ «ثندربولت 4‏3» وإكسسوارات بألوان مطابقة مزودة بمنفذ «يو إس بي - سي»، والآن بذاكرة موحدة سعة 16GB، ويتوفر «آي ماك» الجديد للطلب المسبق اليوم على أن يتوفر بداية من يوم الجمعة، 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.وقال جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لإدارة هندسة الأجهزة في «أبل»: «جهاز (آي ماك) محبب لقلوب الملايين، سواء العائلات في المنازل أو روّاد الأعمال في المكاتب، ومع الأداء القوي لشرائح (أبل سيليكون) فإنّ جهاز (آي ماك) الجديد يغيّر مرة أخرى من قواعد اللعبة».وأوضحت «أبل»: «مع شريحة (M4) والألوان الجديدة التي تُضفي جمالية أكبر، وأيضاً كاميرا (12MP Center Stage) المتطورة، إضافة إلى خيار الشاشة الجديد بزجاج معالج بتكنولوجيا النانو، نكون قد دخلنا في عصر جديد كلياً لأجهزة (آي ماك)».يأتي جهاز «آي ماك» الجديد بـ7 ألوان نابضة بالحياة، مع درجات منعشة من ألوان الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والليلكي والأزرق، إلى جانب اللون الفضي. وصُممت الجهة الخلفية من جهاز «آي ماك» بألوان جريئة لتخطف الأنظار، بينما تكسو درجات خفيفة من الألوان الجديدة الجزء الأمامي من الجهاز ليتمكن المستخدمون من التركيز على أداء أفضل أعمالهم. ويأتي كل جهاز «آي ماك» بلوحة مفاتيح ماجيك وماجيك ماوس أو لوحة تعقب ماجيك اختيارية بألوان مطابقة، التي تتميز الآن بمنفذ «يو إس بي - سي»؛ ليتمكن المستخدمون من شحن جميع أجهزتهم المفضلة بشاحن واحد.تشير «أبل» إلى أن خاصية «ذكاء أبل - Apple Intelligence» تُعد بداية حقبة جديدة لأجهزة «ماك»، تجلب معها الذكاء الشخصي إلى الكومبيوتر الشخصي، حيث يتوفر بإنجليزية الولايات المتحدة ضمن تحديث «ماك سكويا 15.1»، ومن خلال الجمع بين النماذج التوليدية القوية وحماية الخصوصية الأولى من نوعها في هذا المجال، يُسخّر «ذكاء أبل - Apple Intelligence» قوة شرائح «أبل سيليكون» والمحرك العصبي ليفتح آفاقاً جديدة للمستخدمين للعمل والتواصل والتعبير عن أنفسهم باستخدام «ماك». (الشرق الاوسط)