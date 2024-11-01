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تكنولوجيا وعلوم

للوصول للمعلومات المُحدثة.. "OpenAI" تطلق ميزة جديدة للبحث عبر الإنترنت (صورة)

Lebanon 24
01-11-2024 | 17:00
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أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة البحث عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي في روبوت ChatGPT الشهير، بهدف تعزيز قدراته على الوصول إلى المعلومات المُحدّثة.

وأصبح الآن بإمكان ChatGPT البحث عبر الإنترنت بطريقة مميزة، مما يوفر للمستخدمين إجابات سريعة وآنية مع روابط لمصادر ويب ذات صلة بالإجابات المُقدّمة، وهو ما كان يتطلب في الماضي اللجوء إلى محركات البحث التقليدية، مثل غوغل وبينج.
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ويمكن لـ ChatGPT اتخاذ القرار بالبحث عبر الإنترنت استنادًا إلى أمر المستخدم، أو عبر اختيار ذلك يدويًا من خلال الضغط على أيقونة البحث.

وستتوفر خاصية البحث على موقع chatgpt.com الذي يمكن الوصول إليه من متصفحات مختلفة، بالإضافة إلى تطبيق ChatGPT في الأجهزة المحمولة أو أجهزة الحاسوب.

ويمكن للمستخدمين الآن تعيين محركِ البحث الجديد محركَ البحث الافتراضي لمتصفح كروم عن طريق تثبيت إضافة مُخصصة من الشركة. وبمجرد تثبيت الإضافة، يمكن للمستخدمين البحث مباشرةً من خلال شريط عنوان المتصفح.

وستكون تلك الميزة متاحة للمشتركين في ChatGPT Plus وفرق العمل والمستخدمين الذين سجلوا سابقًا في قائمة الانتظار الخاصة بـ SearchGPT بدءًا من اليوم، في حين سيحصل مستخدمو الشركات والمؤسسات التعليمية على ميزة البحث خلال الأسابيع القادمة.



ووعدت OpenAI بتوفير تلك الميزة لكافة المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إنها صممت ميزة البحث لتوفير إجابات مفيدة بنحو أفضل دون اللجوء إلى الطريقة التقليدية بإجراء عدة عمليات بحث، وتنقيح الروابط للوصول إلى مصادر وإجابات موثوقة.

ويمكن لـ ChatGPT الآن تزويد المستخدمين بإجابات أفضل عبر التفاعل بلغة طبيعية تشبه المحادثات، مع إمكانية طرح أسئلة متتابعة، للإجابة عنها بنحو أدق وفقًا لسياق المحادثة.

وأعلنت OpenAI أنها دخلت في شراكات مع مزودي الأخبار والبيانات لتزويد المستخدمين بمعلومات مُحدّثة فيما يتعلق بالأحوال الجوية وسوق الأسهم والرياضة والأخبار والخرائط.

ومنذ إطلاقه، اعتمد ChatGPT على التدريب على كميات هائلة من البيانات المتاحة سابقًا عبر الإنترنت، وهذا يحد من قدرته على الوصول إلى المعلومات المحدّثة بنحو سريع.

ويشكّل دخول ChatGPT سوق البحث عبر الإنترنت خطوة تاريخية وتهديدًا مباشرًا لمحرك البحث الشهير “جوجل” الذي يسيطر على هذا السوق منذ عقود. ومع ذلك، فإن شركات أخرى مثل Perplexity قد سبقت OpenAI في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في حين تُحاول جوجل ومايكروسوفت حاليًا إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات البحث.

ومن الجدير بالذكر أن غوغل أطلقت حديثًا ميزة “ملخصات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI Overviews” على نطاق عالمي.
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