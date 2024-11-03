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تكنولوجيا وعلوم

هذه الميزات من "أبل" قد تنقذ حياتك

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:51
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 تقدم أبل عددًا من الميزات للتعامل مع حالات الطوارئ في الحياة الواقعية، تمكّن المستخدم الاتصال بسرعة وسهولة، للحصول على المساعدة وتنبيه جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

كما قامت "أبل"، أيضًا بدمج مثل هذه الميزات في ساعتها الذكية، بينما تقوم بتحديث هذه الميزات مع كل إطلاق جديد. 
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وتتضمن ميزات حالات الطوارئ من أبل اكتشاف السقوط، وSOS في حالات الطوارئ، واكتشاف معدل ضربات القلب المرتفع والمنخفض، وتخطيط كهربية القلب، والمزيد.

- ميزة SOS في حالات الطوارئ: باستخدام SOS، يمكن للمستخدم الاتصال بسرعة وسهولة للحصول على المساعدة وتنبيه جهات الاتصال في حالات الطوارئ. فعند إجراء مكالمة إلى SOS، يتصل آيفون برقم الطوارئ المحلي تلقائيًا ويشارك موقعك مع خدمات الطوارئ.

وفي حين تختلف القواعد باختلاف البلدان، يؤدي الضغط على الزر الجانبي بسرعة ثلاث مرات إلى نقل المستخدم إلى خدمات الطوارئ.

ولكن هناك طرقا أخرى لطلب مكالمة طوارئ أيضًا، إحدى الطرق هي الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر الصوت لبضع ثوانٍ، ثم تمرير شريط تمرير SOS للطوارئ إلى اليمين.

والطريقة الأخرى، هي الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر الصوت، والاستمرار في الضغط عليهما حتى يبدأ العد التنازلي ويتم إجراء مكالمة SOS. 

- ميزة اكتشاف السقوط: يتم دعم ميزة اكتشاف السقوط مع iPhone 14 والإصدارات الأحدث، وApple Watch Series 8، والإصدارات الأحدث، وApple Watch SE gen 2، وApple Watch Ultra والإصدارات الأحدث.

وتصف أبل هذه الميزة التي يمكنها اكتشاف سقوط المستخدم، على أنها تساعد أيضًا إذا عملت حادث سيارة، حيث يمكن لجهاز iPhone وApple Watch، الاتصال بخدمات الطوارئ تلقائيًا. 

وستبدأ أجهزتك العد التنازلي وتصدر صوت إنذار قبل المكالمة.

ومع ذلك، لا يمكن لجهاز و، اكتشاف جميع حالات السقوط، لكنها ميزة مفيدة جدًا ومنقذة للحياة.

- جهات اتصال الطوارئ: بخلاف خدمات الطوارئ، يمكن للمستخدمين أيضًا إعداد جهات اتصال الطوارئ. وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات، وابحث عن Emergency SOS . هنا ستجد خيار تعديل أو إضافة جهات الاتصال في حالات الطوارئ في Health .

والجدير بالذكر فإنه عند إجراء مكالمات  في حالات الطوارئ، سيرسل هاتف آيفون أو Apple Watch أيضًا، رسالة إلى جهات الاتصال في حالات الطوارئ المعينة.

ميزة التراسل عبر الأقمار الصناعية: تقدم أبل أيضًا ميزة للتعامل مع حالات الطوارئ في الحياة الواقعية عبر الأقمار الصناعية. ومثل اكتشاف الحوادث، تتطلب SOS في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية iPhone 14 أو 15. والفائدة هنا هي أنه حتى إذا لم يكن لديك اتصال خلوي أو اتصال واي فاي، فلا يزال بإمكانك الحصول على مساعدة بشأن رسالة الطوارئ.

فتتيح لك "أبل"، اختبار عرض توضيحي لاستخدام الميزة، حتى تكون على دراية بها قبل الحاجة إليها في سيناريو واقعي.

 
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