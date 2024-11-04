أيفون 17 قد يتشابه مع أجهزة برو وأندرويد في حجم الشاشة

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من الممكن أن يتمتع هاتف أيفون القياسي الذي ستطرحه شركة آبل في العام المقبل بالشاشة التي كانت تتمتع بها هواتف أندرويد الأرخص منذ سنوات، تأكيدًا للتسريبات السابقة، زعم تقرير جديد أن آيفون 17، يأتي مع متغير Air الجديد، سيحتوي على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز على شاشته – وهي الوظيفة التي قدمتها آبل إلى أجهزة آيفون مع طرازي iPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max لعام 2021.وفقًا لتقرير إخباري ET، نقلاً عن مصدر في الصناعة، ستكون شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز قياسية عبر تشكيلة آيفون 17 بأكملها، ومن المحتمل أن تأتي في العام المقبل.يمكن لشركة آبل استخدام شاشات LTPO على طرازات آيفون 17 القياسية للحصول على رسوم متحركة وتمرير سلس، وقال التقرير إنه سيسمح لمستخدمي آيفون 17 وiPhone 17 Air بالاستمتاع بنفس تجربة المشاهدة التي يتمتع بها مستخدمو طرازات برو.بعد إطلاقه على طراز آيباد برو المتطور، جلبت آبل تقنية العرض - التي تتيح معدل تحديث مرتفع مع تعديلات حبيبية تلقائية - إلى آيفون.كان آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس أول الأجهزة التي تخلصت من شاشات OLED بمعدل تحديث 60 هرتز لشاشات ProMotion Super Retina XDR.يعود ذلك إلى عام 2021، لذلك عندما لم تحصل طرز آيفون القياسية على ترقية الشاشة، توقع العملاء أن يحصل آيفون 14 لعام 2022 على شاشات بمعدل 120 هرتز.ومع ذلك، لم تقم شركة آبل بهذا التحول حتى مع آيفون 16 لهذا العام – والذي لا يزال يستخدم شاشات 60 هرتز. كانت شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز حصرية لنماذج Pro منذ ظهورها لأول مرة في عام 2021، ويدعي أحدث تقرير أنها يمكن أن تتغير في العام المقبل.تستخدم أجهزة آيفون القياسية الحالية شاشات LTPS، التي تتمتع بمعدل تحديث ثابت، من ناحية أخرى تعد شاشات LTPO أكثر تقدمًا ولديها القدرة على تحديث المحتوى بمعدلات مختلفة.يمكن أن يصل إلى ما يصل إلى 1 هرتز أو يصل إلى 120 هرتز في حالة آيفون، وهذا يعني أن الجهاز يمكنه تقديم رسوم متحركة سلسة في الألعاب أو عند تصفح موقع الويب للحصول على أقصى أداء للعرض، مع توفير البطارية في نفس الوقت عن طريق تقليل معدل التحديث عندما لا تكون هناك حاجة إلى المعدلات الأعلى.