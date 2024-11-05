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تكنولوجيا وعلوم
لهذا السبب.. كوريا الجنوبية تغرم "ميتا" 15.6 مليون دولار
Lebanon 24
05-11-2024
|
08:25
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قالت وكالة حماية البيانات في كوريا الجنوبية إن شركة "ميتا" المالكة لمنصة "فيسبوك" ستدفع غرامة قدرها 21.62 مليار وون (15.67 مليون دولار) بعد اكتشاف أنها قامت بجمع بيانات حساسة للمستخدمين وتقديمها للمعلنين دون أساس قانوني.
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وحصلت شركة التكنولوجيا الأميركية على معلومات من نحو 980 ألف مستخدم كوري جنوبي على فيسبوك، تتعلق بمواضيع مثل الدين والآراء السياسية والميول الجنسية، دون أن تطلب موافقة من المستخدمين، وفقا لما ذكرته لجنة حماية المعلومات الشخصية.
وقالت الهيئة إن المعلومات استخدمت بعد ذلك من قبل نحو 4 آلاف معلن، بحسب منصة "سي إن بي سي" الإخبارية.
وأضافت اللجنة: "تم اكتشاف أن "ميتا" قامت بتحليل بيانات سلوك المستخدمين، مثل الصفحات التي أعجبوا بها والإعلانات التي قاموا بالنقر عليها على فيسبوك، ومن ثم أنشأت وأدارت حملات إعلانية مرتبطة بمعلومات حساسة". (اليوم السابع)
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