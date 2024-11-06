بتصميم جذاب وتكنولوجيا مدهشة.. إليكم مواصفات سيارة "Geely Emgrand 2025"

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تعتبر سيارة جيلي إمغراند 2025 واحدة من أبرز الخيارات في فئة السيارات السيدان التنفيذية، حيث تجمع بين التصميم الجذاب والتكنولوجيا المتطورة مما يوفر تجربة قيادة مريحة.وتتميز سيارة Geely Emgrand 2025 بمظهرها الخارجي الأنيق والقوي، مما يجعلها لافتة للنظر وهي مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي في المناطق الحضرية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للقيادة في المدن المزدحمة.توفر إمغراند 2025 مجموعة من الميزات العصرية التي تعزز تجربة القيادة مثل نظام المعلومات والترفيه الحديث وشاشات العرض عالية الدقة، بالإضافة إلى ذلك تضع السيارة أمان السائق والركاب في المقدمة من خلال تضمين جميع تدابير السلامة الضرورية، مع محركها الفعال واستهلاكها المنخفض للوقود.تأتي سيارة جيلي إمغراند 2025 بأربع فئات مختلفة التجهيزات، مما يتيح للعملاء اختيار النسخة المناسبة لاحتياجاتهم، وتتميز السيارة بأبعادها المريحة، حيث يبلغ طولها 4638 ملم، وعرضها 1820 ملم، وارتفاعها 1460 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2650 ملم.تم تصنيع إمغراند الجديدة باستخدام أحدث التقنيات مع تصميم يضمن أقصى درجات السلامة، وتشمل مميزات الأمان في هذه السيارة السيدان الفاخرة 6 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الإطارات الذكي (TPMS) ونظام مراقبة ذكي للصف الخلفي، بالإضافة إلى رادار عكسي بالموجات فوق الصوتية.تتمتع سيارة إمغراند الجديدة كليًا بتوليفة مثالية تجمع بين محرك سعة 1.5 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يوفر قوة قصوى تصل إلى 90 كيلو واط وعزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر، وهذا يساهم في تحقيق كفاءة تروس تصل إلى 92%.ويعمل هيكل محول الدوران على تحسين نسبة ناقل الحركة بمعدل 20% وكفاءة التشغيل بنسبة 2%، وبفضل هذا التحسين تزداد قدرة التسارع بنسبة 14% مما يمكّن سيارة إمجراند 2025 من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.96 ثانية فقط، مما يضمن تجربة قيادة مثيرة، كما يساهم ناقل الحركة الأتوماتيكي المتقدم في تقليل استهلاك الوقود بنسبة 7% مما يجعل الرحلة أكثر سلاسة وراحة.تتميز جيلي إمجراند 2025 بمظهر خارجي أنيق وقوي، مع ميزات بارزة تشمل:-مصابيح أمامية هالوجينية أو LED.-مصابيح LED نهارية.-عجلات بمقاسات 16 أو 17 بوصة.-مرايا قابلة للطي كهربائيًا.-مصابيح خلفية LED.-باب خلفي كهربائي متوفر.-تتوفر السيارة بمجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأزرق، الرمادي، الأبيض، الأحمر، الذهبي، والأزرق الداكن.تم إطلاق سيارة جيلي إمجراند 2025 رسميًا في السوق الصيني في 6 تموز، تتوفر السيارة بأربعة مستويات مختلفة من التجهيزات، وقد شهدت بعض التعديلات الطفيفة على التصميم الخارجي والداخلي، يتراوح سعرها بين 69,900 و88,900 يوان، ما يعادل تقريبًا 9,600 إلى 12,200 دولار أمريكي وفقًا لموقع "car news china". (العين الإخبارية)