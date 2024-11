"نتفليكس" تتخذ قرارًا مفاجئًا وتتخلى عن العروض التفاعلية.. ما السبب؟

Advertisement

وأطلقت نتفليكس سلسلة العروض التفاعلية، لأول مرة، في عام 2017، مع إصدار Puss in Book: Trapped in an Epic Tale، ومثَّلت هذه العروض بداية إنتاج الشركة في هذا النوع من المحتوى الذي يمكّن المشاهدين من تحديد مسارات القصة، لكن بعد ست سنوات، يبدو أن الشركة تتجه للتخلي عن هذا النهج.عروض تفاعلية شهيرةتضمنت القائمة السابقة من البرامج التفاعلية عروضاً شهيرة مثل Carmen Sandiego وBoss Baby، بالإضافة إلى سلسلة تفاعلية يومية للألغاز.ومع ذلك، لم تحظَ هذه العروض بشعبية واسعة، وجرى سحب بعض العناوين تدريجياً على مدار السنوات الماضية، وهو ما يشير إلى أن هذا النوع من المحتوى لم يجد النجاح المأمول.وقالت المتحدثة باسم نتفليكس، كريسي كيلهير، في هذا السياق: "التقنية حققت الغرض منها سابقاً، لكنها أصبحت تحدياً تقنياً حالياً مع تحوّل تركيزنا نحو مجالات تقنية أخرى".قالت شركة "نتفليكس" إنها تخطط لزيادة إيراداتها من ألعاب الفيديو للسنوات المقبلة، في تحول محتمل في استراتيجية شركة البث الرقمييأتي هذا القرار بعد تصريحات مايك فيردو، المدير السابق لقسم الألعاب في نتفليكس، الذي أكد، مؤخراً، انتقاله إلى منصب نائب رئيس في مجال "الذكاء الاصطناعي التوليدي للألعاب" في نتفليكس، مشيراً إلى أن الشركة لم تعد تطور عناوين تفاعلية جديدة.يعد القرار جزءاً من التحديات التي تواجه نتفليكس في مجال الألعاب، إذ تمتلك الشركة مجموعة متنوعة من ألعاب الهاتف المحمول، معظمها يعتمد على برامجها الواقعية، ولكنها أغلقت مؤخراً استوديو الألعاب AAA قبل إطلاق أي لعبة منه.والشهر الماضي، أغلقت الشركة ألعاب فريقها Team Blu المتخصص في تطوير ألعاب رائدة، أو ما تعرف باسم ألعاب AAA، وذلك بعد أن كان الفريق يعمل على لعبة تسعى لدعم منصات ألعاب متعددة، ولكن نتفليكس اتخذت قراراً بإغلاق الاستوديو قبل إطلاق المشروع.ويمثل هذا تحولاً كبيراً في استراتيجية الألعاب الخاصة بالشركة بعد ضمها لكبار الأسماء في سوق ألعاب الفيديو، قادمين من شركات تطوير ألعاب شهيرة مثل Halo وOverwatch وGod of War، ومع ذلك فقد غادر جميع المديرين التنفيذيين الشركة منذ ذلك الحين. (الشرق)