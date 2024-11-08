رسالة تحذير من مايكروسوفت للملايين من مستخدمي ويندوز

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يواجه ملايين مستخدمي Windows 10، رسومًا صادمة من Microsoft، للحفاظ على أمان أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، فمن المتوقع أن تنهي Microsoft كل الدعم المجاني لنظام التشغيل الشهير، مما يعني أنه سيتعين عليك قريبًا دفع رسوم للحفاظ على أمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك.وأعلنت مايكروسوفت أن الموعد النهائي لنظام التشغيل Windows 10 في خريف عام 2025، بعد ذلك التاريخ، لن يتم إصدار أي تحديثات مجانية أو تصحيحات أو ميزات جديدة للأجهزة التي لا تزال تستخدمه.كما أكدت Microsoft في تحديث لها، "بدءًا من 14 أكتوبر 2025، لن يتلقى Windows 10 تحديثات الأمان، في ظل تطور التهديدات الأمنية وتكيفها، يجب أن تتطور أنظمة التشغيل والأجهزة لدينا أيضًا".و صرحت Microsoft بأنها ستقدم تحديثات أمان ممتدة (ESUs) للمستهلكين ولكن فقط إذا دفعوا رسومًا سنوية قدرها 30 دولارًا (24 جنيهًا إسترلينيًا)، بمجرد التسجيل للحصول على تحديثات الأمان الممتد (ESUs)، فسيستمر جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 10 في الحصول على "تحديثات أمان هامة، خاصة أن الانتقال إلى جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام Windows 11 أو جهاز كمبيوتر Copilot+،قد يستغرق وقت أطول.وتحرص Microsoft على الإشارة إلى أن الانتقال إلى Windows 11 لا يزال الخيار الأفضل بالنسبة لمعظم الأشخاص، حيث تقول الشركة إن ESUs لن تقدم ميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء، كما أن الدعم الفني لن يكون متاحًا بعد الآن.