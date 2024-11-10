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تكنولوجيا وعلوم

أبل تُطلق ميزة جديدة.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
10-11-2024 | 09:00
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قدمت أبل مؤخرًا ميزة أمان جديدة مع تحديث iOS 18.1 الذي تم طرحه للمستخدمين في 28 تشرين الأول والتي قد تكون مزعجة لكل من اللصوص ومسئولي إنفاذ القانون، فوفقًا لتقرير، لاحظ مسئولو الشرطة في الولايات المتحدة أن بعض طرز iPhone التي تم تخزينها للفحص الجنائي كانت تعيد التشغيل تلقائيًا، ما يجعل تجاوز أمان الهاتف الذكي أكثر صعوبة.
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وأكد باحث أمني أن عمليات إعادة التشغيل كانت بسبب ميزة جديدة تمت إضافتها إلى iOS 18.
ووفقًا لتقرير صادر عن 404 Media، اكتشف مسؤولو الشرطة في ديترويت أن بعض وحدات iPhone التي كانت مخزنة وتنتظر الفحص الجنائي كانت تعيد التشغيل، مما يجعل من الصعب فتح قفل تلك الأجهزة باستخدام أدوات مصممة للوصول إلى الأجهزة المضبوطة.
كما أشار المنشور إلى وثيقة لشرطة ميشيغان تشير إلى أن ابل قد قدمت ميزة تسمح لجهاز iPhone "بالتواصل" مع الأجهزة الأخرى، وإرسال إشارة لها لإعادة التشغيل، ومع ذلك، تم تفنيد هذه النظرية بعد أن تعمق باحث أمني في كود iOS 18.2
أوضح الباحث الأمني Jiska  في منشور على Mastodon أن ابل أضافت في الواقع ميزة تسمى "إعادة التشغيل في حالة عدم النشاط" والتي يبدو أنها لا علاقة لها بحالة شبكة الهاتف، وبدلاً من ذلك، تم تصميم الميزة لإعادة تشغيل أي جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 18.1 إذا لم يتم إلغاء قفله لفترة من الوقت.
وتقوم ابل بتشفير بيانات المستخدم على الهاتف الذكي في حالتين - قبل إلغاء القفل الأول (BFU) وبعد إلغاء القفل الأول (AFU)، الحالة الأولى هي الحالة التي يتم فيها إعادة تشغيل iPhone، ولا يمكن للهاتف سوى تلقي المكالمات، هذا هو وضع أمان معزز، يتم خفضه عندما يفتحه المستخدم لأول مرة ويمكّن دعم Face ID أو Touch ID.
ويظل iPhone في وضع AFU حتى يتم إجراء إعادة تشغيل أخرى، مما يعني أن مسؤولي إنفاذ القانون (أو اللصوص) يمكنهم استخدام أدوات محددة (من شركات مثل Cellebrite أو GrayKey) مصممة لفتح قفل الجهاز والوصول إلى محتوياته، ومع ذلك، عندما يكون iPhone في وضع BFU، يكون من الصعب جدًا على هذه الأدوات الوصول إلى الجهاز باستخدام تقنيات القوة الغاشمة.
(اليوم السابع)
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