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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تختبر البحث الصوتي المستمر داخل Google Search

Lebanon 24
11-11-2024 | 00:00
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تعمل شركة غوغل على اختبار ميزة جديدة في البحث الصوتي من خلال محرك "غوغل سيرش" Google Search تتيح للمستخدمين الحصول على نتائج يتم تحديثها بشكل فوري أثناء التحدث.

وكشف المدون التقني AssembleDebug المختص بنظام "أندرويد" عن هذه الميزة على منصة "إكس"، مشيراً إلى أن هذه التقنية ستجعل البحث الصوتي أكثر تفاعلاً وتلقائية، لتقترب من تجارب البحث الصوتي مثل Gemini Live وMeta AI.
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وتتيح الميزة الجديدة للمستخدم متابعة الحديث مع محرك البحث وطرح أسئلة متتالية دون الحاجة إلى إعادة بدء البحث من الصفر.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم أن يسأل عن أسماء أعضاء فرقة موسيقية ثم يستفسر عن تاريخ تأسيسها، مع تحديث النتائج الفورية تبعاً لكل استفسار.

في الوقت الحالي، يوفر Google Search بالفعل البحث الصوتي، ولكن بحدود الاستفسارات الفردية، وعند النقر على أيقونة الميكروفون في التطبيق، يتم تحويل الصوت إلى نص، ثم تُعرض النتائج بعد انتهاء الكلام، وتنتهي المحادثة عند ذلك.

في المقابل، تجربة "جيميناي لايف" Gemini Live من جوجل وميزة الدردشة من Meta AI توفران تجربة بحث متواصلة أكثر انسيابية.

الميزة الجديدة، التي لا تزال في مرحلة الاختبار وغير متاحة للجمهور، وقد تكون خطوة طبيعية في تطوير البحث الصوتي لمواكبة تجربة الأجهزة الذكية من غوغل.

رغم عدم توفر جدول زمني لإصدارها، يُتوقع أن تعزز من مكانة Google Search وتستجيب للتغيرات في سلوكيات المستخدمين الذين باتوا يفضلون التعامل مع المساعدات الصوتية والدردشة الآلية.
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