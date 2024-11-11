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تكنولوجيا وعلوم
لكل مستخدمي واتساب.. إليكم الحل إذا كنتم تعانون من هذه المشكلة!
Lebanon 24
11-11-2024
|
16:00
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واجه مستخدمو الإصدار التجريبي من تطبيق "واتس آب"، الذي تم طرحه في 9 تشرين الثاني الجاري، مشكلة في فتح الرسائل الخاصة بهم على نظام "أندرويد"، إذ يتم عرض شاشة خضراء تماماً بدلاً من المحادثات.
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كما واجه آخرون مشكلة متعلقة بإغلاق التطبيق من تلقاء نفسه عند بدء التشغيل، وعدم الفتح على الرغم من المحاولات المتكررة، ما زاد من شكاوى المستخدمين مع الإصدار التجريبي الأخير من واتس آب.
وكما هو الحال مع أي برنامج تجريبي، فإن واتس آب ليس محصناً من الأخطاء، ولا تمنح الإصدارات التجريبية المستخدمين نظرة على الميزات الجديدة والمقبلة فحسب، بل تساعد المطورين أيضاً على تحديد أي عيوب أو أخطاء في التطبيق.
وفي بعض الأحيان، قد تكون هذه الأخطاء بسيطة، مثل عدم عمل ميزة معينة، وفي أحيان أخرى، قد تكون كبيرة للغاية، لذلك من المخاطرة أن تقوم بتشغيل نسخ تجريبية على هاتفك الذكي الأساسي، حيث يمكن أن يؤدي أي خلل إلى منعك من استخدام التطبيق تماماً.
وإذا كنت ممن قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي 2.24.24.5 من "واتس آب"، فإن الخروج من هذا الإصدار هو الحل الأفضل للوصول إلى الرسائل الخاصة بك، بدلاً من الشاشة الخضراء المستمرة في الظهور.
ويأتي ذلك من خلال إلغاء تثبيت الإصدار الحالي، ثم تنزيل إصدار أقدم من التطبيق، أو استخدام "واتس آب" من الأجهزة الأخرى المصاحبة مثل الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو الجهاز اللوحي، أو هواتف آبل. (تلفزيون 24)
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