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تكنولوجيا وعلوم

مشكلة في آخر تحديث لـ"واتساب".. إليكم الحل

Lebanon 24
12-11-2024 | 14:32
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شكى مستخدمو الإصدار التجريبي من تطبيق "واتساب"، الذي تم طرحه في 9 تشرين الثاني الجاري، من مشكلة في فتح الرسائل الخاصة بهم على نظام "أندرويد"، إذ يتم عرض شاشة خضراء تماماً بدلاً من المحادثات.
 
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ايضا واجه آخرون مشكلة متعلقة بإغلاق التطبيق من تلقاء نفسه عند بدء التشغيل، وعدم الفتح على الرغم من المحاولات المتكررة.

وكما هو الحال مع أي برنامج تجريبي، فإن "واتساب" ليس محصناً من الأخطاء، ولا تمنح الإصدارات التجريبية المستخدمين نظرة على الميزات الجديدة والمقبلة فحسب، بل تساعد المطورين أيضاً على تحديد أي عيوب أو أخطاء في التطبيق.
وفي بعض الأحيان، قد تكون هذه الأخطاء بسيطة، مثل عدم عمل ميزة معينة، وفي أحيان أخرى، قد تكون كبيرة للغاية، لذلك من المخاطرة أن تقوم بتشغيل نسخ تجريبية على هاتفك الذكي الأساسي، حيث يمكن أن يؤدي أي خلل إلى منعك من استخدام التطبيق تماماً.
وإذا كنت ممن قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي 2.24.24.5 من "واتساب"، فإن الخروج من هذا الإصدار هو الحل الأفضل للوصول إلى الرسائل الخاصة بك، بدلاً من الشاشة الخضراء المستمرة في الظهور.
 
ويأتي ذلك من خلال إلغاء تثبيت الإصدار الحالي، ثم تنزيل إصدار أقدم من التطبيق، أو استخدام "واتساب" من الأجهزة الأخرى المصاحبة مثل الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو الجهاز اللوحي، أو هواتف آبل.
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