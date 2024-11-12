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تكنولوجيا وعلوم

Vivo تعلن عن هاتف بقدرات مميزة

Lebanon 24
12-11-2024 | 23:44
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أعلنت Vivo عن هاتف جديد جهّزته بأفضل التقنيات ليقدم للمستخدمين أداء ممتازا وقدرات تصوير مميزة.


ويتميز هاتف iQOO 13 الجديد بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 8K، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
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يعمل هذا الهاتف بسرعة كبيرة مع البيانات والشبكات الخلوية بفضل نظام تشغيل Android 15 مع واجهات OriginOS 5، ومعالج Qualcomm  Snapdragon 8 Elit المتطور، كما حصل على معالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

حصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.4/76.7/8) ملم، وزنه 207 غ.


وشاشته جاءت LTPO AMOLED، مقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3168) بيكسل، تردها 144 هيرتز، كثافتها 510 بيكسل/الإنش تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

زوّدت Vivo هاتفها الجديد بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6150 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم)
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