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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة تظهر في Signal

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:11
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أضاف تطبيق المراسلة Signal، ميزات جديدة لمكالمات الفيديو، بما في ذلك الروابط وردود الأفعال وعلامة تبويب المكالمات، في محاولة للظهور كبديل لتطبيق Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams.
ونجح تطبيق Signal، في إضافة  علامة تبويب "المكالمات" الجديدة، والتي تتيح لك إجراء مكالمات جديدة وإدارة روابط المكالمات والتحقق من سجل المكالمات.
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كما تتيح لك علامة التبويب إنشاء روابط للمكالمات، لذا بدلاً من إنشاء مجموعة،فبات يمكنك فقط مشاركة الرابط مع الأشخاص، على غرار طريقة عمل Meet وZoom وTeams، كما  يمكن إعادة استخدام الروابط، وبالتالي أصبح بمقدورك استخدامها للاجتماعات المتكررة أيضًا.
كما يمكنك الحصول على ميزات إدارة شائعة مثل القدرة على تسمية المكالمات، والسماح يدويًا للأشخاص بالانضمام إلى الاجتماعات، أو استبعادهم أو إزالتهم أو حظرهم.
ويمكن للمشاركين الوقوف في قائمة انتظار لطرح الأسئلة من خلال ميزة رفع اليد على غرار Meet، كما يمكن للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق Signal لسطح المكتب التبديل بين عرض الشبكة أو الشريط الجانبي أو عرض المتحدث.
والجدير بالذكر أن تطبيق  Signal، قدم  مكالمات الفيديو الجماعية المشفرة في عام 2020 ويدعم حاليًا مجموعات يصل عددها إلى 50 شخصًا.
في حين بدأ تطبيق WhatsApp المنافس في السماح للأشخاص بمشاركة روابط ميزة المكالمات في عام 2022، وأضاف في حزيران مشاركة الشاشة وتمييز المتحدث ودعم مكالمات الفيديو التي تضم 32 شخصًا.
وأصبحت مكالمات الفيديو مكانًا جديدًا للقاءات المؤسسات وأماكن العمل ومجموعات الأصدقاء في جميع أنحاء العالم. (اليوم السابع)
 
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