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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي آيفون.. 9 ميزات جديدة ستحصلون عليها في التحديث الجديد

Lebanon 24
13-11-2024 | 05:30
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في تحديث iOS 18.2 القادم، قدمت Apple مجموعة من الميزات المتطورة التي تدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في تجربة iPhone، وتضيف تحسينات متنوعة على أداء الجهاز وسهولة استخدامه. إليك نظرة على بعض الميزات الجديدة:
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1. مشاركة موقع AirTag مع الآخرين
ستتمكن من مشاركة موقع العناصر التي تحتوي على AirTag أو أجهزة تتبع من جهات خارجية مع أصدقاء موثوقين أو شركات الطيران، حيث سيتلقى الطرف المشارك رابطًا يتيح له تتبع العنصر المفقود لمدة أسبوع.
 
2. تحكم جديد في الكاميرا
يتضمن إعداد "طلب تشغيل الشاشة" الجديد ميزة منع فتح الكاميرا عن طريق الخطأ، ويتطلب تنشيط الشاشة قبل التصوير، مما يمنع الأخطاء غير المقصودة.
 
3. عرض الفيديو في وضع ملء الشاشة
عززت Apple تجربة عرض الفيديو في تطبيق الصور لتظهر الفيديوهات بملء الشاشة تلقائيًا، مما يضيف مزيدًا من الانغماس.
 
4. تحديث تطبيق البريد الإلكتروني
أصبح بالإمكان تصنيف البريد الإلكتروني تلقائيًا، لتسهل الوصول إلى الرسائل الأساسية، مثل الفواتير والمواعيد والعروض الترويجية.
 
5. إعدادات البطارية المحسنة
ستتيح خيارات جديدة في إعدادات البطارية التحكم في مستوى الشحن الأقصى لتجنب التأثير السلبي على عمر البطارية على المدى الطويل.
 
6. إنشاء صور باستخدام Image Playground
مع تطبيق "Image Playground"، يمكنك إنشاء صور بناءً على أوصافك، حيث يقدم التطبيق أنماطًا مرحة وأفكارًا مبدعة، ويمكن دمج هذه الصور في تطبيقات مثل Notes وMessages.
 
7. تقدير وقت الشحن
يمكن للمستخدمين معرفة المدة المتوقعة لشحن الجهاز للوصول إلى مستوى معين من الطاقة، بناءً على إعدادات صحة البطارية.
 
8. Genmoji لإنشاء شخصيات تعبيرية مخصصة
تتيح ميزة "Genmoji" الجديدة إنشاء تعبيرات إيموجي مخصصة على أساس أوصاف المستخدم، مع إمكانية تخصيصها لتشبه أصدقاء المستخدم أو أفراد عائلته.
 
9. ألغاز سودوكو يومية
 يوفر iOS 18.2 لمشتركي Apple News+ ألعاب سودوكو يومية، مع مستويات صعوبة متعددة ولوحة لعرض إحصاءات الحل.
هذه الميزات تبرز جهود Apple في توسيع وظائف iPhone وجعله أكثر توافقًا مع احتياجات المستخدمين، وتسهيل تجربة التحكم اليومي، مما يجعل التحديث منتظرًا بحماس كبير. (macrumors)
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