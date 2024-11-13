Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خلال أسبوع واحد.. منصة "بلوسكاي" تستقطب 700 ألف مستخدم جديد

Lebanon 24
13-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1277938-638671258694842814.png
Doc-P-1277938-638671258694842814.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت منصة بلوسكاي (BlueSky) المنافسة لمنصة إيلون ماسك المعروفة بـ "إكس" (X)، نموا كبيرا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

في الأسبوع الماضي فقط، انضم 700 ألف مستخدم جديد، معظمهم من الولايات المتحدة، إلى المنصة، ليصل إجمالي مستخدمي بلوسكاي إلى 14.5 مليون مستخدم، وفقا لما صرحت به الشركة لموقع الأخبار التقنية "ذا فيرج". ورغم هذا النمو، لا تزال بلوسكاي أصغر بكثير من منصة إكس، التي لا يزال لديها مئات الملايين من المستخدمين.
Advertisement

وفي شباط ، كان لدى بلوسكاي 4 ملايين مستخدم فقط، لكنها تجاوزت حاجز الـ10 ملايين في منتصف أيلول بعد حظر منصة إكس مؤقتا في البرازيل.

وتعد منصة بلوسكاي واحدة من أبرز المنصات الاجتماعية الناشئة التي تسعى لتقديم بديل مختلف عن المنصات التقليدية. تم تأسيسها من قبل فريق عمل كان يعمل سابقًا في شركة تويتر، وتهدف بلوسكاي إلى بناء مجتمع افتراضي أكثر انفتاحًا وتعاونًا، حيث يتميز تصميمها بتركيز أكبر على الحوار البناء وتبادل الأفكار.

وقد شهدت منصة بلوسكاي نموًا ملحوظًا في عدد مستخدميها خلال الفترة التي تلت الانتخابات الرئاسية الأميركية. يعزو الخبراء هذا النمو إلى عدة عوامل، منها السخط المتزايد على السياسات التي تتبعها بعض المنصات الاجتماعية الكبرى، بالإضافة إلى الرغبة المتزايدة لدى المستخدمين في البحث عن منصات بديلة تقدم لهم حرية أكبر في التعبير عن آرائهم. كما لعبت الحملة التسويقية المكثفة التي أطلقتها بلوسكاي خلال تلك الفترة دورًا مهمًا في جذب المستخدمين الجدد.

يأتي هذا الارتفاع في أعداد مستخدمي بلوسكاي بعد الدعم العلني والمالي الذي قدمه ماسك لحملة دونالد ترامب الانتخابية الناجحة في الولايات المتحدة. وقد أثار ماسك غضب بعض مستخدمي "إكس" (X) بإلغاء الإجراءات السابقة ضد المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة، في حين تشير الأبحاث إلى ازدهار خطاب الكراهية تحت قيادة المنصة الجديدة، وهو ما تنفيه "إكس" (X). وقد أعلن بعض مستخدمي "إكس" (X) مغادرتهم للمنصة بسبب تطوراتها تحت قيادة ماسك.

تم تصميم بلوسكاي لتكون بديلا لا مركزيا لـ "إكس" (X)، حيث يمكن للعديد من الشبكات المتصلة عبر الإنترنت أن تتواجد. (الشرق) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2024-11-13
09:47 | 2024-11-13
05:30 | 2024-11-13
03:11 | 2024-11-13
23:44 | 2024-11-12
23:00 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24