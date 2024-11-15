ما هي ميزة "مسودات الرسائل" التي أطلقها "واتساب"؟

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وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، الميزة الجديدة عبر حساباته الشخصية، أن المستخدمين سيبدأون بملاحظة وجود مؤشر "مسودة" في المحادثات التي تحتوي على رسائل لم تُرسل بعدُ. وسيظهر هذا المؤشر باللون الأخضر، مرفقًا بمعاينة لمحتوى الرسالة في قائمة الدردشات.ومن جهة أخرى، أكّدت منصة واتساب أن المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مكتملة سوف تُنقل إلى أعلى قائمة الدردشات، مما يسهّل على المستخدمين العودة سريعًا لإكمال النص وإرساله.(العربية)