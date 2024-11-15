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تكنولوجيا وعلوم

ما هي ميزة "مسودات الرسائل" التي أطلقها "واتساب"؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:00
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كشفت شركة ميتا عن ميزة "مسودات الرسائل" الجديدة في تطبيق واتساب للمستخدمين، وتهدف هذه الميزة إلى حفظ الرسائل غير المكتملة، أو التي لم تُرسل بعدُ في المحادثات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، الميزة الجديدة عبر حساباته الشخصية، أن المستخدمين سيبدأون بملاحظة وجود مؤشر "مسودة" في المحادثات التي تحتوي على رسائل لم تُرسل بعدُ. وسيظهر هذا المؤشر باللون الأخضر، مرفقًا بمعاينة لمحتوى الرسالة في قائمة الدردشات.
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ومن جهة أخرى، أكّدت منصة واتساب أن المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مكتملة سوف تُنقل إلى أعلى قائمة الدردشات، مما يسهّل على المستخدمين العودة سريعًا لإكمال النص وإرساله.
 (العربية) 
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