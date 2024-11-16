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تكنولوجيا وعلوم
بسبب تسرب الهواء في المحطة الفضائية الدولية..اختلاف بين "ناسا" و"روس كوسموس"!
Lebanon 24
16-11-2024
|
01:00
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ثمة اختلاف رأي ما بين وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ومؤسسة "روس كوسموس" بشأن سبب وشدة تسرب الهواء في المحطة الفضائية الدولية.
وتشير Space News، إلى أن الحديث يدور حول مشكلة تسرب الهواء في الغرفة الانتقالية بوحدة "زفيزدا المعروفة بـ (PrK) التي تربط محطة التحام المركبات ببقية الوحدة.
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وكما هو معروف ، مشكلة تسرب الهواء موجودة منذ عدة سنوات، وكان رواد الفضاء في المحطة يعزلون هذه الغرفة الانتقالية عن بقية المحطة عندما لا تكون هناك حاجة إلى الوصول إلى مركبة الشحن الفضائية "بروغريس" الملتحمة بالمحطة.
ويشير بوب كابانا، مساعد المدير الذي يرأس لجنة ناسا، إلى أن المهندسين الروس يعتقدون أن الشقوق ناجمة عن "الكلال الدوري العالي للمعادن" الناجم عن الاهتزازات الدقيقة.
أما خبراء ناسا، فيعتقدون أن عدة عوامل تلعب دورا في هذه المشكلة، بما فيها الضغط والإجهاد الميكانيكي والإجهاد المتبقي وخصائص المواد النموذجية والتأثيرات البيئية. مشيرا إلى أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين بشأن خطورة المشكلة.
ووفقا له، يواصل الفريق الروسي البحث عن أماكن تسرب الهواء وإصلاحها، لذلك لا يعتقد أن كارثة انهيار ـ PrK أمر وارد. مشيرا إلى أن رؤساء ناسا وروسكوسموس سيواصلون السعي للتوصل إلى "فهم مشترك للسلامة الهيكلية" لـ PrK وإشراك خبراء خارجيين من الأوساط الأكاديمية والصناعة.(روسيا اليوم)
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