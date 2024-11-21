سيدة أميركية تتعرض لعملية احتيال.. ما علاقة إيلون ماسك؟

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وسرعان ما ظهر الفيديو عينه على تيك توك أيضاً، حيث ظهر ماسك يعرض فرصة استثمارية مهمة، فما كان من سوان إلا أن اعتقدت أن الأمر صحيح، لاسيما أن ماسك بدا حقيقياً إلى حد بعيد.فما كان منها إلا أن اتصلت بالشركة، فاتحة حسابًا بأكثر من 10000 دولار، معتقدة أن تقوم باستثمار ذكي في العملة المشفرة بعد نصيحة رجل أعمال شهير مثل ماسك!لكن لم تمض أيام قبل أن تدرك السيدة الستينية أنها تعرضت لعملية خداع موصوفة من قبل لصوص يستخدمون الذكاء الاصطناعي في توليد فيديوهات مزيفة، حسب ما نقلت شبكة "سي بي أس".بدورها، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية من أن عمليات الاحتيال عبر الفيديوهات المزيفة آخذة في الارتفاع.أما الأغرب فما كشفته دراسة حديثة أجرتها شركة Sensity للذكاء الاصطناعي، إذ أكدت أن إيلون ماسك هو أكثر المشاهير استخدامًا في عمليات الاحتيال هذه.لعل أحد الأسباب المحتملة يكمن في ثروة الرجل الذي يعد أغنى أغنياء العالم، فضلا عن ريادته في مجال الأعمال.كما يعود السبب الآخر إلى عدد المقابلات التي أجراها مؤخراً.فبحسب الدراسة كلما زاد المحتوى الخاص بشخص ما عبر الإنترنت، أصبح من الأسهل إنشاء مقاطع مزيفة له ومقنعة بشكل كبير أيضا.فضلاً عن أنه يمكن للمحتالين عبر الإنترنت أخذ مقطع فيديو حقيقي لأي شخص مرموق ثم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاستبدال حركات الصوت والفم بما يجعله يبدو وكأنه يقول شيئًا مختلفًا تمامًا عما يقوله بالفعل!يشار إلى أن بعض المشاهد المزيفة يمكن اكتشافها بسهولة سواء عبر حركات الشفاه غير الطبيعية أو لغة الجسد الغريبة.لكن مع تطور الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، أضحى من الصعب جداً اكتشافها حتى من قبل المختصين. (العربية)