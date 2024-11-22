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تكنولوجيا وعلوم

هل يتنصت هاتفك عليك؟ اختبار جديد يكشف

Lebanon 24
22-11-2024 | 16:00
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توصل الباحثون في NordVPN إلى اختبار، يتيح لك تثبت ما إذا كان شخص ما أو شيء ما يستمع إلى محادثاتك عبر هاتفك.

الخطوة الأولى هي العثور على موضوع مميز لم تبحث عنه من قبل، فيجب أن يكون هذا موضوعًا لا تناقشه عادةً ولا علاقة له بمجالات اهتمامك، ثم يجب عليك الدخول في محادثات منفصلة حول هذا الموضوع مع وجود هاتفك القريب.
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ثانياً، أنه يجب عليك الاستمرار في استخدام هاتفك كما تفعل عادةً، فمن المهم عدم إجراء أي عمليات بحث عن الموضوع الذي اخترته، ولا تتفاعل أيضًا مع أي محتوى متعلق بالموضوع الذي حددته لهذا الاختبار.

ثالثاً،عند مناقشة الموضوع الذي حددته وأنت على مقربة من هاتفك، توصي NordVPN بقول كلمات رئيسية محددة، على سبيل المثال، إذا كان موضوع الاختبار الخاص بك هو قضاء إجازة في مكان معين، فتحدث عن الفنادق أو المعالم السياحية التي يمكنك رؤيتها في بلد معين.

ثالثا، خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، انتبه إلى الإعلانات التي تتلقاها على هاتفك والأجهزة الأخرى، ثم ابحث عن الإعلانات المتعلقة بموضوع الاختبار الذي اخترته عند النظر إلى التطبيقات التي تفتحها، ومواقع الويب التي تتصفحها، وحتى على منصات التواصل الاجتماعي.

رابعاً، إذا بدأت ترى هذا الموضوع المختار يظهر في إعلاناتك، فهذا يعني أن هاتفك كان يستمع إليك وأنت تتحدث، وكان يستخدم هذه المعلومات لإرسال إعلانات مستهدفة إليك.

وقد أجرت NordVPN اختباراتها الخاصة واكتشفت الشبكة الافتراضية الخاصة أن الموضوعات التي تحدث عنها باحثوها أمام هواتفهم والتي لم يسبق لهم البحث عنها في Google قبل أن تبدأ في الظهور في الإعلانات بعد بضعة أيام فقط. (اليوم السابع) 
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