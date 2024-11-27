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تكنولوجيا وعلوم
بنظام جديد.. "هواوي" تطلق هاتفها الجديد وتستغني عن "أندرويد"
Lebanon 24
27-11-2024
|
16:01
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ستبدأ شركة "هواوي تكنولوجيز" اعتباراً من العام المقبل بإزالة نظام "أندرويد" مفتوح المصدر من هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية.
وستعتمد بدلاً منه على نظام تشغيل طورته ذاتياً، ويبرز هذا التحول طموح الشركة للاستقلال عن التكنولوجيا الأميركية.
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وسيطرح هاتف، "ميت 70" (Mate 70)، بنظام "هارموني أو إس نكست" (HarmonyOS Next)، وهو نسخة من نظام التشغيل الخاص بها والتي تلغي بقايا نظام أندرويد لصالح التكنولوجيا المحلية بالكامل.
وجرى الإعلان عن هذه الأجهزة الجديدة في حدث مباشر، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جهود "هواوي" لاستعادة مكانتها في سوق الهواتف الفاخرة في الصين من شركة "أبل"، وإنشاء نظام تقني مستقل عن الشركات التقنية الأميركية الكبرى.
سيتوفر هاتف "ميت 70" ونسخات "برو" منه في 4 ديسمبر، وهو الجيل الذي يلي جهاز "هواوي" الأكثر أهمية منذ سنوات "ميت 60"، والنسخة السابقة من الجهاز، التي كانت تعمل بمعالج صنع في الصين، أعادت "هواوي" إلى دائرة الضوء في صناعة الهواتف الذكية وأظهرت قدرتها على تجاوز القيود التجارية الأميركية التي تهدف إلى منعها من استخدام أحدث تقنيات تصنيع الرقائق.
"هذا يشير إلى أن جهاز (هواوي) الجديد قد يواجه صعوبة في جذب اهتمام مستخدمي (أندرويد) الآخرين الذين لا يستخدمون أجهزة (هواوي)"، حسبما أوضح المحللان. (الشرق)
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