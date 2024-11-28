Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك يعتزم إطلاق تطبيق منافس لـ ChatGPT

Lebanon 24
28-11-2024 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1285064-638683774247535973.jpeg
Doc-P-1285064-638683774247535973.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير صحافية بأن شركة الذكاء الاصطناعي xAI، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، تقترب من إطلاق تطبيق جديد يشبه تطبيق ChatGPT الخاص بشركة OpenAI.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التطبيق قد يكون جاهزًا للإطلاق بحلول كانون الاول المقبل.
Advertisement

ويُعد هذا التحرك خطوة واضحة من ماسك وشركته xAI لمنافسة OpenAI، وهي الشركة التي شارك ماسك في تأسيسها قبل أن يغادرها عام 2018. 

ومن الجدير بالذكر أن ماسك رفع دعاوى قضائية ضد OpenAI ومؤسسها المشارك والمدير التنفيذي الحالي لها، سام ألتمان، وقد أفاد ماسك حديثًا بأنه “تعرّض للتضليل” في أثناء تأسيس الشركة.

ومنذ تأسيسها العام الماضي، قدّمت xAI خدماتها لشركات ماسك الأخرى، ومنها الدعم الذكي لعملاء شركة ستارلينك، وتطوير روبوت دردشة يُعرف بـ”Grok”، وهو متاح حاليًا فقط للمشتركين أصحاب الحسابات المميزة في منصة إكس، تويتر سابقًا، التي استحوذ عليها ماسك في عام 2022.

وإذا أُطلق تطبيق xAI المنتظر، فإنه سيكون أول منتج للشركة يستهدف المستهلكين مباشرةً.

وسيواجه تطبيق xAI تحديًا كبيرًا في سوق مزدحم ببدائل قوية ومجانية، إذ تتيح OpenAI وغوغل وأنثروبيك تطبيقاتها الخاصة التي تقدم مزايا مجانية، مثل ChatGPT و Gemini و Claude على الترتيب.

ولا تُعرف تفاصيل إضافية حول تطبيق ماسك المنتظر، لكن إطلاقه كتطبيق مستقل دون وجود خيارات مجانية أو مزايا فريدة قد يحول دون جذب قاعدة مستخدمين كبيرة.

وتُقدر قيمة xAI حاليًا بنحو 50 مليار دولار، وفقًا لتقارير حديثة. وبذلك، تكون قيمة الشركة قد تجاوزت 44 مليار دولار، وهي القيمة التي دفعها ماسك للاستحواذ على منصة إكس، تويتر آنذاك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:29 | 2024-11-28
23:00 | 2024-11-27
16:01 | 2024-11-27
14:00 | 2024-11-27
10:56 | 2024-11-27
08:06 | 2024-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24