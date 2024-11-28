إيلون ماسك يعتزم إطلاق تطبيق منافس لـ ChatGPT

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أفادت تقارير صحافية بأن شركة الذكاء الاصطناعي xAI، المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، تقترب من إطلاق تطبيق جديد يشبه تطبيق ChatGPT الخاص بشركة OpenAI.وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التطبيق قد يكون جاهزًا للإطلاق بحلول كانون الاول المقبل.ويُعد هذا التحرك خطوة واضحة من ماسك وشركته xAI لمنافسة OpenAI، وهي الشركة التي شارك ماسك في تأسيسها قبل أن يغادرها عام 2018.ومن الجدير بالذكر أن ماسك رفع دعاوى قضائية ضد OpenAI ومؤسسها المشارك والمدير التنفيذي الحالي لها، سام ألتمان، وقد أفاد ماسك حديثًا بأنه “تعرّض للتضليل” في أثناء تأسيس الشركة.ومنذ تأسيسها العام الماضي، قدّمت xAI خدماتها لشركات ماسك الأخرى، ومنها الدعم الذكي لعملاء شركة ستارلينك، وتطوير روبوت دردشة يُعرف بـ”Grok”، وهو متاح حاليًا فقط للمشتركين أصحاب الحسابات المميزة في منصة إكس، تويتر سابقًا، التي استحوذ عليها ماسك في عام 2022.وإذا أُطلق تطبيق xAI المنتظر، فإنه سيكون أول منتج للشركة يستهدف المستهلكين مباشرةً.وسيواجه تطبيق xAI تحديًا كبيرًا في سوق مزدحم ببدائل قوية ومجانية، إذ تتيح OpenAI وغوغل وأنثروبيك تطبيقاتها الخاصة التي تقدم مزايا مجانية، مثل ChatGPT و Gemini و Claude على الترتيب.ولا تُعرف تفاصيل إضافية حول تطبيق ماسك المنتظر، لكن إطلاقه كتطبيق مستقل دون وجود خيارات مجانية أو مزايا فريدة قد يحول دون جذب قاعدة مستخدمين كبيرة.وتُقدر قيمة xAI حاليًا بنحو 50 مليار دولار، وفقًا لتقارير حديثة. وبذلك، تكون قيمة الشركة قد تجاوزت 44 مليار دولار، وهي القيمة التي دفعها ماسك للاستحواذ على منصة إكس، تويتر آنذاك.