Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تفاصيل جديدة عن عاصفة شمسية هائلة ضربت الأرض قبل 2700 عام

Lebanon 24
02-12-2024 | 06:10
A-
A+

Doc-P-1286850-638687417470964455.png
Doc-P-1286850-638687417470964455.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف العلماء عن أدلة على عاصفة شمسية هائلة ضربت الأرض حوالي 664-663 قبل الميلاد في دراسة نشرت في مجلة Communications Earth & Environment، ووفقًا للباحثين من جامعة أريزونا، بما في ذلك عالمة التأريخ الشجري الدكتورة إيرينا بانيوشكينا وخبير الكربون المشع الدكتور تيموثي جول، فإن "حدث مياكي" ترك آثارًا في حلقات الأشجار القديمة، وتسلط هذه النتائج الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها مثل هذه العواصف على المجتمعات الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا.
Advertisement
ما أحداث مياكي؟
تتميز أحداث مياكي، التي سميت على اسم الفيزيائي الياباني فوسا مياكي، الذي حددها لأول مرة في عام 2012، بزيادات حادة في نظائر الكربون المشع، وهذه الأحداث نادرة للغاية، مع ستة أحداث مؤكدة فقط في السنوات الـ 14500 الماضية، تم اكتشاف أحدثها في عينات حلقات الأشجار من سيبيريا، مما يوفر نظرة ثاقبة حاسمة للنشاط الشمسي القديم.
يتشكل الكربون المشع عندما يتفاعل الإشعاع الكوني مع النيتروجين في الغلاف الجوي، ويتحول في النهاية إلى ثاني أكسيد الكربون، الذي تمتصه الأشجار أثناء عملية التمثيل الضوئي. وفي بيان، أوضحت الدكتورة بانيوشكينا أن الكربون 14 يدخل حلقات الأشجار كجزء من الخشب، ويسجل النشاط الشمسي عامًا بعد عام.
أدلة من الأشجار ونوى الجليد
لتأكيد هذه النتائج، قارن الفريق بيانات حلقات الأشجار بنظائر البريليوم 10 المحبوسة في نوى الجليد من المناطق القطبية. يزداد كلا النظيرين أثناء النشاط الشمسي المتزايد، مما يوفر سجلاً مزدوجًا للأحداث الماضية، وقام الباحثون بمطابقة البيانات لتحديد حدوث الحدث منذ ما يقرب من 2700 عام. وفي بيان لاحق، قالت الدكتورة بانيوشكينا إنه من خلال تحليل الكربون المشع في حلقات الأشجار إلى جانب البريليوم 10 في الجليد القطبي، يمكنهم تأكيد توقيت هذه العواصف الشمسية النادرة.
التداعيات على التكنولوجيا الحديثة
على الرغم من أن هذه الأحداث مثيرة للاهتمام، إلا أنها قد تدمر عالمنا اليوم الذي يعتمد على التكنولوجيا، ووفقًا لـ EarthSky، فإن شبكات الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة وأنظمة الاتصالات ستكون معرضة للخطر إذا حدثت عاصفة بهذا الحجم الآن. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2024-12-02
10:35 | 2024-12-02
08:05 | 2024-12-02
04:08 | 2024-12-02
03:45 | 2024-12-02
00:29 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24