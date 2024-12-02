تفاصيل جديدة عن عاصفة شمسية هائلة ضربت الأرض قبل 2700 عام

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كشف العلماء عن أدلة على عاصفة شمسية هائلة ضربت الأرض حوالي 664-663 قبل الميلاد في دراسة نشرت في مجلة Communications Earth & Environment، ووفقًا للباحثين من جامعة أريزونا، بما في ذلك عالمة التأريخ الشجري الدكتورة إيرينا بانيوشكينا وخبير الكربون المشع الدكتور تيموثي جول، فإن "حدث مياكي" ترك آثارًا في حلقات الأشجار القديمة، وتسلط هذه النتائج الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها مثل هذه العواصف على المجتمعات الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا.ما أحداث مياكي؟تتميز أحداث مياكي، التي سميت على اسم الفيزيائي الياباني فوسا مياكي، الذي حددها لأول مرة في عام 2012، بزيادات حادة في نظائر الكربون المشع، وهذه الأحداث نادرة للغاية، مع ستة أحداث مؤكدة فقط في السنوات الـ 14500 الماضية، تم اكتشاف أحدثها في عينات حلقات الأشجار من سيبيريا، مما يوفر نظرة ثاقبة حاسمة للنشاط الشمسي القديم.يتشكل الكربون المشع عندما يتفاعل الإشعاع الكوني مع النيتروجين في الغلاف الجوي، ويتحول في النهاية إلى ثاني أكسيد الكربون، الذي تمتصه الأشجار أثناء عملية التمثيل الضوئي. وفي بيان، أوضحت الدكتورة بانيوشكينا أن الكربون 14 يدخل حلقات الأشجار كجزء من الخشب، ويسجل النشاط الشمسي عامًا بعد عام.أدلة من الأشجار ونوى الجليدلتأكيد هذه النتائج، قارن الفريق بيانات حلقات الأشجار بنظائر البريليوم 10 المحبوسة في نوى الجليد من المناطق القطبية. يزداد كلا النظيرين أثناء النشاط الشمسي المتزايد، مما يوفر سجلاً مزدوجًا للأحداث الماضية، وقام الباحثون بمطابقة البيانات لتحديد حدوث الحدث منذ ما يقرب من 2700 عام. وفي بيان لاحق، قالت الدكتورة بانيوشكينا إنه من خلال تحليل الكربون المشع في حلقات الأشجار إلى جانب البريليوم 10 في الجليد القطبي، يمكنهم تأكيد توقيت هذه العواصف الشمسية النادرة.التداعيات على التكنولوجيا الحديثةعلى الرغم من أن هذه الأحداث مثيرة للاهتمام، إلا أنها قد تدمر عالمنا اليوم الذي يعتمد على التكنولوجيا، ووفقًا لـ EarthSky، فإن شبكات الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة وأنظمة الاتصالات ستكون معرضة للخطر إذا حدثت عاصفة بهذا الحجم الآن. (اليوم السابع)