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تكنولوجيا وعلوم
شركة موتورولا ستعتمده.. "موكا" هو لون عام 2025 في الهواتف الذكية
Lebanon 24
07-12-2024
|
01:00
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أكدت شركة بانتون للتلوين ان لون العام 2025 يسمى "Mocha Mousse".
وقالت شركة موتورولا، بصفتها شريكة لشركة الألوان، إن اثنين من هواتفها سيأتيان باللون الجديد المميز "موكا".
تأتي هواتف "Edge 50 Neo" من الفئة المتوسطة و "Razr 50 Ultra" القابل للطي من "موتورولا" بلون الـ "موكا"، بحسب تقرير نشره موقع "gsmarena" واطلعت عليه "العربية Business".
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ويعد هذا العام الثاني على التوالي أن يحصل هاتف "موتورولا" القابل للطي على لون العام، حيث سبق وأن طرحته الشركة بلون "Peach Fuzz"، والذي كان من اختيار شركة بانتون أيضًا.
ووصفت شركة بانتون اللون بأنه "لون بني دافئ يشير إلى الجودة اللذيذة للكاكاو والشوكولاتة والقهوة ويلبي الرغبة في الراحة".
وطبقت "موتورولا" اللون على الأجهزة في فئتين سعريتين لمنح المزيد من الخيارات للعملاء.
وتتميز طبقة الطلاء بملمس ناعم مستوحى من بقايا القهوة، ستظل مادة صنع الإطار "Edge 50 "Neo و "Razr 50 Ultra".
وتقول موتورولا إن الإصدار الجديد سيكون متاحًا في أسواق معينة حول العالم، لكنها لم تقدم قائمة كاملة بتلك الأسواق.(العربية)
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