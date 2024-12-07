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أعلنت شركة أوبر لتأجير السيارات وشركة "WeRide" الصينية المتخصصة في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة عن خدمة سيارات أجرة آلية تجارية في أبوظبي.ويمثل هذا الإطلاق أول خدمة لسيارات ذاتية القيادة من "أوبر".ونجحت أوبر في إبرام شراكات مع شركات مركبات ذاتية القيادة في مختلف القطاعات، بما في ذلك خدمات تأجير السيارات والتوصيل والشحن، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".ويخشى المستثمرون من أن الشركات القائمة مثل "أوبر" لن تكون قادرة على المنافسة مع الشركات التي تبني هذه التكنولوجيا، مثل "وايمو" و"تسلا".وانخفض سهم "أوبر" بنحو 10% بعد أن أعلنت "وايمو" عن خطط لإطلاق خدمة سيارات أجرة آلية في ميامي.وقال متحدث باسم "أوبر"، إن إطلاق "أوبر" لخدمة "WeRide"، سيكون على نطاق صغير.ولم تكشف "أوبر" ولا "WeRide" عن عدد المركبات التي ستصل إلى شوارع أبوظبي في البداية.ومن المتوقع إطلاق الخدمة في المرحلة الأولى بين جزيرة السعديات وجزيرة ياس وعلى طول الطرق المؤدية من وإلى مطار زايد الدولي، مع خطط للتوسع في المستقبل.ويتواجد عامل سلامة بشري في كل مركبة في البداية، ومن المقرر إطلاقها تجاريًا بدون سائق بالكامل في وقت لاحق من عام 2025.(العربية)