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تكنولوجيا وعلوم

"إكس" تتيح استخدام الروبوت الذكي Grok مجانًا بدون اشتراك

Lebanon 24
07-12-2024 | 08:52
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أعلنت منصة إكس إتاحة روبوت الدردشة الذكي Grok للمستخدمين مجانًا بعد أن كان متاحًا بنحو حصري لأصحاب الحسابات المميزة “Premium”.

 ومع ذلك، يتضمن الإصدار المجاني قيودًا عند الاستخدام، إذ يُسمح للمستخدمين بإرسال 10 رسائل فقط كل ساعتين، ويتطلب الوصول إليه أن يكون مضى على إنشاء الحساب سبعة أيام على الأقل.

وجاء هذا التوسع بعد اختبار إكس النسخة المجانية من “Grok” في بعض الدول، مثل نيوزيلندا، في وقتٍ سابق. ويُعد Grok، الذي أطلقته شركة xAI بقيادة إيلون ماسك العام الماضي، جزءًا من رؤية ماسك الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويشكّل امتدادًا لتفضيله الحرف “X”، الذي يظهر في مشاريع أخرى له، مثل SpaceX وسيارة تسلا Model X.

ويُعد روبوت Grok حديث العهد بالسوق، لكنه جذب الأنظار إليه بفضل تكامله مع منصة “إكس”، إذ يستفيد من المنشورات العامة في المنصة لتحسين ردوده وتفاعله مع المستخدمين، وإن أثار ذلك مخاوف تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات دون شفافية.

ومع إتاحة الإصدار المجاني، يبقى السؤال حول مدى قدرة روبوت إيلون ماسك على منافسة روبوتات مثل ChatGPT و Gemini و Copilot و Claude وغيرها.

وتشير تقارير إلى أن شركة xAI، التي جمعت 6 مليارات دولار في جولة تمويلها الأخيرة، تفكر في إطلاق تطبيق مستقل لـ”Grok”، على غرار ما تقدمه المنصات المنافسة.  

وهذه الخطوة قد تمنح Grok دفعة إضافية في سوق روبوتات الدردشة الذكية، لكن يبقى الحكم على نجاحه مرهونًا بأدائه وتفاعل المستخدمين معه، ويمكن استخدام Grok مجانًا الآن عبر هذا الرابط، أو من داخل تطبيق إكس.


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