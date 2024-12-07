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تكنولوجيا وعلوم

"أبل" تكشف عن مزايا جديدة في تحديث "iOS 18.2"

Lebanon 24
07-12-2024 | 16:00
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من المتوقع أن تطلق "أبل" يوم 9 كانون الأول الجاري تحديث "iOS18.2" من نظام التشغيل "iOS"، وسيضم الكثير من المزايا الجديدة، على الأخص تحسينات لنظام الشركة للذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence".
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وكان "Apple Intelligence" في مرحلة غير مكتملة بشكل ما منذ إطلاق آيفون 16 في وقت سابق من العام الجاري، لكن تحديث نظام "iOS" المنتظر سيضم بعضًا من أكثر المزايا ترقبًا في "Apple Intelligence".

وهذه هي أبرز أربعة مزايا متوقعة في تحديث "iOS18.2"، وفقًا لموقع "9to5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا:

أولا، "Genmoji": ستتيح الميزة للمستخدمين تكوين وإنشاء رموز إيموجي خاصة بهم باستخدم الذكاء الاصطناعي، في حال كانوا يرغبون في استخدام رمز غير متاح بالفعل.

ثانياً، "Image Playground": هو تطبيق شامل لإنشاء وتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكّن التطبيق المستخدم من إنشاء صورة باستخدام مدخلات نصية، أو تعديل صورة متوفرة لدى المستخدم بالفعل.

ثالثاً، "Visual Intelligence": هي ميزة مخصصة حصريًا لهواتف آيفون 16، وتسمح للمستخدمين بالضغط لفترة طويلة على زر الكاميرا لألتقاط صور لأشياء وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

رابعاً، دمج "شات جي بي تي" مع "سيري": سيضم تحديث "iOS 18.2" دمجًا لروبوت الدردشة المعتمد على الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" في المساعد الذكي "سيري" من "أبل" الذي يعمل باستخدام الأوامر الصوتية.

ويعني هذا أنك إذا سألت "سيري" عن شئ، ووجد أن "شات جي بي تي" أكثر كفاءة منه في الإجابة عن ذلك السؤال، ستكون مخير للاستعانة بـ"شات جي بي تي". ولا تتطلب تلك الخاصية أن يكون لدى المستخدم حساب على "شات جي بي تي". (الشرق) 
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