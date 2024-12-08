لماذا يفضل إغلاق شبكة الواي فاي قبل النوم؟

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كشفت تقارير حديثة نشرتها مجلة Bleeping Computer العديد من مخاطر ترك شبكة WiFi على هاتفك قيد التشغيل خاصة خلال الليل، والتي قد لا يكون الكثير من الناس على دراية بها، وحل إيقاف تشغيل شبكة WiFi قبل مغادرة المنزل أو عند النوم بسيط للغاية وفيما يلى نرصد أهميته كما يلى:- افتراضيًا، تبحث معظم الهواتف الذكية عن شبكات WiFi المتاحة طوال الوقت، وتتصل بها إذا كانت موثوقة.- في حوالي ربع الوقت، يبحث هاتفك عن إشارة WiFi ويبث اسم الشبكات السابقة التي اتصلت بها والتي يتم تخزينها بعد ذلك في أجهزة توجيه WiFi التي تمر بها.- كما تم تسريب كلمات المرور لشبكات WiFi المتصلة السابقة (مثل منزلك أو عملك) أثناء هذا البث.- إن بث هاتفك دائمًا لمجسات WiFi له آثار تتبع، يتم تعقب هاتفك دائمًا بواسطة أجهزة راديو أخرى مثل اتصالك الخلوي، ولكن لماذا تضيف نقطة تعقب أخرى؟- تستخدم العديد من المتاجر بالفعل تقنية WiFi وBluetooth لتتبع موقع عملائها وحركتهم لمعرفة العناصر والمناطق التي يهتمون بها أكثر.- يقوم المتسللون بإعداد نقاط اتصال وهمية بأسماء شبكات شائعة، مثل Starbucks، وقد يتصل هاتفك تلقائيًا بها والآن يمكن للمتسللين مراقبة حركة الإنترنت بالكامل واعتراض الأشياء التي تقوم بها.ما يجب عليك فعله لتقليل سطح الهجوم من الأسهل إلى الأصعب.- الشيء الذي يجب أن تعتاد عليه هو ببساطة إيقاف تشغيل WiFi عند مغادرة منزلك او قبل الخلود للنوم، تحسبا لحدوث عطل في جهاز الراوتر لديك، ولن يوفر ذلك البطارية فقط من خلال عدم إرسال المجسات باستمرار للشبكات، ولكنه سيقلل أيضًا من سطح الهجوم كثيرًا.- أغلق هاتفك، أو ضعه في وضع الطيران، أو ضعه في كيس فاراداي عندما لا تحتاج إليه.- شيء سهل يمكنك القيام به هو إزالة الشبكات المتصلة سابقًا والتي لم تعد تستخدمها.- قم بتعطيل قدرة جهازك على الانضمام تلقائيًا إلى شبكة. بهذه الطريقة لن يتصل ببث WiFi مزيف لمخترق يحمل نفس الاسم الذي انضممت إليه سابقًا.- قم بتحديث نظام تشغيل جهازك، تتمتع الإصدارات الأحدث بأمان أفضل ويمكنها تقديم إعدادات تساعد في تقليل بعض التتبع.- قم بتشغيل عشوائية عنوان MAC. هذا هو عنوان جهازك على الشبكة حتى يعرف جهاز التوجيه الخاص بك إرسال البيانات التي طلبتها للتو إليك وليس لأطفالك على أجهزتهم، إذا كان عنوان MAC الخاص بك هو نفسه على كل شبكة تتصل بها، فسيكون من الأسهل تتبعك بدلاً من جعل جهازك يقوم عشوائيًا بتعيين هذا العنوان لكل شبكة مختلفة تتصل بها.- إذا كنت بحاجة إلى استخدام WiFi في مكان ليس منزلك ولا يمكن الوثوق به بنسبة 100٪، فاتصل فقط باستخدام VPN. لذلك حتى إذا اتصلت بنقطة اتصال وهمية أو كانت تخضع للمراقبة، فسيتم تشفير حركة الإنترنت الخاصة بك. (اليوم السابع)