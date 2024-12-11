للعثور على المفقودين.. نظام إنقاذ مبتكر يختصر البحث 96% وهكذا يعمل

اطلقت شركة تكنولوجية كورية جنوبية بارزة، سولفيت سيستم، نظام بحث وإنقاذ مبتكر يقلل بشكل كبير من مناطق البحث بنسبة مذهلة تبلغ 96% وهو يقوم على الذكاء الاصطناعي ويُعرف باسم iSAR.

وشارك الرئيس التنفيذي كيم يونج جوو، رؤى حول النظام خلال اجتماع وسائل الإعلام العالمي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في 9 كانون الأول في معسكر AVING News MIK Basecamp في سيول، مسلطاً الضوء على إمكاناته في تحسين عمليات الإنقاذ بشكل كبير.

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ووفق "إنترستينغ إنجينيرينغ"، يستخدم iSAR تحليل الموجات الراديوية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحديد موقع الأشخاص المفقودين بكفاءة، وخاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الاتصالات المحمولة، وقد تم بالفعل اعتماد هذا النظام الرائد باعتباره ابتكاراً استثنائياً في مجال البحث والتطوير من قبل وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.

ومنذ طرحه في نيسان 2024، استخدم مقر مكافحة الحرائق والكوارث الشمالية في جيونجي النظام، مع خطط لتوسيع نطاقه إلى الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الدولية.

وتم تصميم هذه التقنية خصيصاً للمساعدة في إنقاذ الأفراد المفقودين في البيئات الصعبة مثل المتنزهات الوطنية والصحاري والمناطق النائية، والأماكن التي تتعثر فيها أنظمة الاتصالات التقليدية غالباً.

وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه عمليات البحث الحالية هو عدم قدرتها على تحديد المواقع بدقة في هذه التضاريس الصعبة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات النجاح في العثور على الأشخاص المفقودين.



ومع ذلك، فإن النهج المبتكر لـ iSAR يسمح لها بتحسين منطقة البحث إلى واحد وعشرين من حجمها الأصلي، وبالتالي زيادة فرص الإنقاذ الناجح.

وتعد تقنية Solvit System الحاصلة على براءة اختراع، والتي تتضمن تحليل تغطية الاتصالات المحمولة واستنتاج السلاسل الزمنية الذكية، مفتاحاً لهذا التقدم، وتعكس هذه الأساليب التحركات المحتملة للأشخاص المفقودين، مما يضمن قدرة فرق البحث على العمل بسرعة وكفاءة.

ويمكن للتحليل الآلي الذي يوفره هذا الإطار تضييق مناطق البحث في غضون 10 دقائق فقط، وهو تحسن كبير مقارنة بالطرق التقليدية المستخدمة من قبل منظمات مثل دورية الطيران المدني الأميركية، والتي تعتمد على تقييمات الإشارات اللاسلكية اليدوية.



ويمكن للنظام أيضًا تحديد موقع أي شخص يحمل هاتفًا محمولاً، حتى في المناطق التي يكون فيها الاتصال ضعيفًا عادةً، دون الحاجة إلى معدات أو تطبيقات إضافية.